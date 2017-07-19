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«Запад 2017»: aвгуст и осень будут горячие

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  • Мирослав Гай
  • 19.07.2017, 10:33

Сотни лет они не могут уничтожить нас, не смогут и сейчас.

Во-первых, пройдут учения в РФ и Беларуси — Запад 2017, в которых примет участие по словам РФ 5000 человек, по прогнозам НАТО от 75000 человек и выше. Тут я больше верю НАТО, потому как в учениях Кавказ 2016 было заявлено 12000 человек, а по факту было свыше 100000.

Во-вторых, я вижу новое нагнетание военной истерии. Теперь под лозунгами НАТО нападет.

И хотя эти фобии не имеют под собой никаких оснований, сумасшедшие на российском ТВ уже объявили НАТО правоприемником гитлеровкогерманскофашисткойхунты.

Все необходимые законы о применении вооруженных сил РФ за рубежом приняты. Помимо контрактников разрешили отправлять и срочников. Все это делалось под прикрытием помощи Асаду, где как видим особо никому не помогли. Но в Украину теперь на постоянной основе ездят на ротацию военнослужащие РФ.

2 марта 2017 года Минобороны РФ начало закупки 49000 флагов для военных гробов. А на ритуальные услуги в оборонке планируют потратить 6,3 миллиардов рублей в 17-м году. Это с учетом, что РФ никогда особо не тратилось на памятники и гробы для солдат. Понятно, что эти деньги в своем большинстве разворуют чиновники МО РФ, но тем не менее.

Каждый день мы имеем как минимумом одного погибшего и несколько раненных. Это при том, что общее количество обстрелов за эти два месяца сократилось.

Каждый месяц мы имеем как минимум одного погибшего, пропавшего безвести или умершего в несчастном случаи полковника из разных ведомств. Вот перечисленные факты для представления картины, только из тех, что известны сми за 17 год:

27 июня погиб полковник Максим Шаповал

28 июня что погиб полковник СБУ Юрий Возный

31 марта полковник СБУ Александр Хараберюш

3 июня пропал без вести полковник НГУ Александр Бойко

26 марта в разбившемся вертолете погибло 5 офицеров ВСУ. Из них 2 крупных.

19 июня погиб полковник СБУ Василий Дубей.

Есть случаи неизвестные прессе…наверное.

С 2014-го года умерло несколько генералов, активно принимающих участие в боевых действиях или влияющих на развитие ВСУ и НГУ: Кульчицкий, Воробьев, Федичев, Таранов.

Несчастный случай, 2 остановки сердца и один теракт.

Кроме того происходит регулярные покушения о которых публично не сообщают, но тут я не могу писать фактаж — все со слов и требует проверок.

Все эти факты могут быть никак не связаны друг с другом, но этот мор объединяет одно — они произошли в момент Войны. Когда Украина испытывает большой кадровый голод. И все эти люди были заметными фигурами в этой войне.

За последний два года были совершены покушения и убийства граждан российской федерации, что получили убежище в Украине.

Каждые несколько месяцев контразведка ловит завербованных ФСБ крупных офицеров. Помимо кадровиков, бывают и очень высокопоставленные,как заместитель штаба АТО в 16-м году и сейчас начальник Яворивского полигона, где проходят все основные учения с инструкторами НАТО.

И опять, десятки таких случаев известны СМИ и еще больше нет.

Идет война. Целью которой является попытка доминирования РФ на постсоветском пространстве и насаждения своей политики, а по факту диктатуры на страны бывшего соцлагеря.

Империя валится, все больше колоний смотрит в сторону «загнивающего» Запада. И скрепить этот полуразрушенный дом может только террор и война.

Украина нужна России как буфер между странами НАТО, как православная Мекка, как ресурсная база, как выход к морю, как все… Уже более 1000 лет происходит одна и та же борьба — Украина отстаивает независимость, где страшнейшим врагом всегда была кровавая Россия.

Все, что мы переживаем сейчас — переживали наши предки на протяжении сотен лет. Вся эти «Малороссия» уже была и все равно мы сохранили мову, культуру и веру в независимость Украины.

Но при этом нужно осознать одно — война надолго и Россия никогда не оставит попыток нас поработить, пока не исчезнет. В силу исторических, геополитических, ресурсных и географических особенностей самой Украины.

Все закончится в этом столетии. Мы победим, пусть и такими страшными жертвами. Победим, потому, что за нами цивилизация и вера в Украину.

Сотни лет они не могут уничтожить нас, не смогут и сейчас.

Победит Украина.

Мирослав Гай, «Фейсбук»


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