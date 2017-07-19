«Беларуськалий» ждут тяжелые времена 1 19.07.2017, 11:13

Цены на калийные удобрения продолжают падать.

На минувшей неделе российский «Уралкалий» опередил Белорусскую калийную компанию (БКК) с китайским контрактом, который устанавливает ценовой ориентир для рынка, сообщает tut.by.

Несмотря на то, что цена в 230 долларов за тонну оказалась на 5% выше прошлогодней, в Минэкономики Беларуси предрекают давление на цены в ближайшие годы из-за роста конкуренции.

Ранее «Уралкалий» первым из крупнейших производителей заключал контракты с ключевыми потребителями в Китае и Индии. Однако в последние два года его опережал трейдер «Беларуськалия» БКК, который, по мнению российских калийщиков, к тому же демпинговал.

В этом году доводится слышать алаверды от белорусской стороны.

Впрочем, недавно появились признаки того, что «Уралкалий» и «Беларуськалий», до середины 2013 года имевшие совместный трейдинг через БКК, могут вернуться к координации продаж. За прошедшие четыре года цены на калий упали вдвое. Недавно российская сторона вновь высказывала заинтересованность в возобновлении совместных продаж.

Пока в Беларуси готовятся жить в ближайшие несколько лет не рассчитывая получить сверхприбыль в калийной сфере. По крайней мере это следует из проекта концепции социально-экономического развития Беларуси на 2018−2020 годы, которую разработали Министерство экономики и подведомственный ему НИИ и направили для обсуждения в госорганы.

В документе говорится, что на рынке калийных удобрений ожидается усиление конкуренции и падение цен в 2017 году, в дальнейшем до 2020 года прогнозируется небольшой рост, который, тем не менее, не позволит превысить уровень 2016 года (9,5 млн тонн при средней цене 213,9 долларов за тонну).