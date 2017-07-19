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Лукашенко продолжает водить за нос Киев с украинским телеканалом

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  • 19.07.2017, 14:48
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В Украине белорусский канал «Беларусь-24» доступен, а в Беларуси украинский канал не появился.

20—21 июля состоится визит Александра Лукашенко в Киев.

Одним из результатов одной из прежних таких встречи — еще в декабре 2014-го — стала договоренность о включении украинского ТВ-канала в белорусскую сетку вещания, и наоборот белорусского канала в украінскую, пишет nn.by.

О достижении договоренности по техническим вопросам с Лилией Ананич заявлял и министр информации Украины.

Спустя два с половиной года ситуация та же. В Украине белорусский канал «Беларусь-24» доступен, а в Беларуси украинский канал не появился.

В базовых кабельных пакетах по-прежнему можно найти только десятки российских каналов, но ни одного польского. И украинского тоже ни одного.

Можно ли ожидать, что украинский канал все же появится у кабельных операторов?

На устный запрос «Нашей Нивы» ответственный за сотрудничество с Украиной чиновник Министерства информации ничего не ответил, добавив, что может это сделать «только с разрешения министра». И предложил журналистам самим обратиться за таким разрешением к министру.


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