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Александр Глеб может перейти в брестское «Динамо»

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  • 19.07.2017, 16:24
Александр Глеб

Предыдущим клубом 36-летнего футболиста были самарские «Крыльев Советов».

Белорусский полузащитник Александр Глеб может продолжить карьеру в брестском «Динамо». По сведениям pressball.by, в настоящее время ведутся переговоры по поводу трансфера футболиста.

Предыдущим клубом 36-летнего хавбека были самарские «Крыльев Советов» (Россия, Д2), которые он покинул в конце мая. Стороны решили не продлевать контракт. В чемпионате России-2016/17 полузащитник провел 7 матчей.


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