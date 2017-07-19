Александр Глеб может перейти в брестское «Динамо» 5 19.07.2017, 16:24

Александр Глеб

Предыдущим клубом 36-летнего футболиста были самарские «Крыльев Советов».

Белорусский полузащитник Александр Глеб может продолжить карьеру в брестском «Динамо». По сведениям pressball.by, в настоящее время ведутся переговоры по поводу трансфера футболиста.

Предыдущим клубом 36-летнего хавбека были самарские «Крыльев Советов» (Россия, Д2), которые он покинул в конце мая. Стороны решили не продлевать контракт. В чемпионате России-2016/17 полузащитник провел 7 матчей.