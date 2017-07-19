Сайт Charter97.org продолжают блокировать? 6 19.07.2017, 16:50

Проблемы с доступом к сайту “Хартии-97” продолжаются второй день.

Со вчерашнего дня читатели Charter97.org сообщают, что сайт с трудом открывается или не открывается вообще.

Техническая служба Charter97.org считает, что, вероятно, сайт частично блокируется интернет-провайдерами в Беларуси.

Просим наших читателей сообщать в комментариях к этой статье или на почту [email protected], как в последнее время открывается Charter97.org - не только с компьютеров, но и с планшетов и мобильных телефонов.