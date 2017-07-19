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В Минске воспитательница детсада снимала золотые украшения с детей

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  • 19.07.2017, 17:11

Уголовное дело в отношении педагога передано в суд Партизанского района.

Прокуратура Партизанского района направила в суд уголовное дело в отношении воспитательницы детского сада, которая во время «тихого часа» снимала золотые украшения с воспитанников, а затем сдавала похищенное в ломбард. Она забрала у детей золотую цепочку и три сережки.

Детали этой истории sb.by узнал у заместителя прокурора Партизанского района Минска Ивана Макарова:

— Девушка 1995 года рождения училась в одном из университетов города и параллельно работала воспитательницей в детском саду. Один эпизод хищения был в октябре 2016-го и два — в мае этого. Пострадали трое детей. А общая сумма нанесенного ущерба — 620 рублей. Двоим потерпевшим украшения изъяли и вернули, а еще одному ребенку воспитательница возместила деньгами. Ущерб по уголовному делу возмещен в полном объеме. 

— Что делали дети, когда воспитательница их обирала? 

— В одном случае ребенок не заметил, как это произошло. А в двух — дети видели, говорили: «Не надо, не снимайте». Наблюдали все это и другие дети из группы. Однако воспитательница сказала что-то вроде: «Закрывай глаза, спи давай» и осуществила задуманное. То есть использовала свою социальную роль как педагога. 

— Как ее задержали?

— Дети рассказали о произошедшем родителям. Те пришли в детский сад, начали возмущаться. А когда подтвердилось, что украшения не потеряны, а именно похищены, была привлечена милиция. В отношении воспитательницы возбуждено три уголовных дела по частям 1 и 2 статьи 206 УК (грабеж) и части 2 статьи 205 УК (кража). Наказание будет назначаться по совокупности преступлений путем частичного или полного сложения возможных санкций. При этом суд будет учитывать ее признание или непризнание вины, раскаяние, характеристики — в общем, все факторы.


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