В Киеве будут протестовать против приезда Лукашенко 8 19.07.2017, 18:00

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Пикет состоится возле здания Администрации президента Украины.

Лидер новообразованной в Киеве организации белорусов «Сябры» Галина Сорочик сообщила «Радыё Свабода», что во время визита Лукашенко в Киев состоится пикет возле здания Администрации президента Украины.

Именно там будут проходить белорусско-украинские переговоры.

«Я призываю и украинцев присоединиться к нашему пикету», - добавила она.

Напомним, что белорусский диктатор 20-21 июля совершит официальны визит в Украину.