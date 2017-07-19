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В Киеве будут протестовать против приезда Лукашенко

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  • 19.07.2017, 18:00
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Пикет состоится возле здания Администрации президента Украины.

Лидер новообразованной в Киеве организации белорусов «Сябры» Галина Сорочик сообщила «Радыё Свабода», что во время визита Лукашенко в Киев состоится пикет возле здания Администрации президента Украины.

Именно там будут проходить белорусско-украинские переговоры.

«Я призываю и украинцев присоединиться к нашему пикету», - добавила она.

Напомним, что белорусский диктатор 20-21 июля совершит официальны визит в Украину.


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