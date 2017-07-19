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Ураган в Германии опрокинул фуру на дальнобойщика-белоруса

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  • 19.07.2017, 21:49

Дальнобойщик-белорус попал в поле действия стихийного бедствия в районе Магдебурга.

По данным метеослужбы Германии, скорость ветра составляла 96 километров в час, порывы до 140 километров в час, сообщает abw.by.

В результате опрокидывания грузовика водитель получил травмы. На карете скорой медицинской помощи он был в кратчайшие сроки доставлен в клинику Магдебурга, где врачи диагностировали травмы костей таза и оказали всю необходимую медицинскую помощь, в том числе операционную.

После получения разрешения у врачей в ФРГ на транспортировку с родными водителя было согласовано медицинское учреждение в Беларуси, в котором будет продолжено лечение. Затем пострадавшего доставили спецтранспортом в сопровождении медицинского работника в НИИ травматологии Минска, где в данный момент он проходит лечение. Прогнозы медиков хорошие, после окончания лечения водителю предприятием будет оказана помощь в реабилитации.

Стоимость медицинских услуг в Германии и транспортировка в Республику Беларусь полностью покрыты корпоративной страховкой.


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