Будьте готовы: В Беларуси начнет действовать июльский «сюрприз» от налоговой 34 2.07.2017, 14:13

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Постучат ли в июле в двери с новыми «письмами счастья» доблестные налоговые органы?

В середине июля в силу вступят поправки в закон «О декларировании физическими лицами доходов и имущества». На подтверждение доходов белорусам дали 30 дней, пишет «Брестский курьер».

Закон в новой редакции принят 1 января 2017 года и вступит в силу с 15 июля 2017 года. Вот его основные постулаты.

Если расходы превысили доходы на 250 базовых величин

В законе указаны как минимум две ситуации, когда налоговые органы запросят у физлиц декларацию. В первом случае такой момент наступит, если в ИМНС узнают, что стоимость имущества и расходов физлица превысила его доходы на 250 и больше базовых величин (от 5750 рублей).

Если физлицо не сможет официально подтвердить свои источники доходов, то налоговые доначислят ему подоходный налог по ставке 16% на сумму превышения расходов над доходами. Кроме того, такого человека могут привлечь к административной или уголовной ответственности за неуплату налогов, вид ответственности будет зависеть ее размера.

Второй вариант внеочередного запроса декларации возможен на основании письменного запроса КГК, МВД, КГБ, органов прокуратуры или Следственного комитета в связи с ведением административного процесса. А также по уголовным делам и находящимся в производстве материалам по заявлениям и сообщениям о преступлениях. Если вскроется, что расходы превышают доходы, последствия здесь такие же, как и в первом случае: доначисление налога плюс административная или уголовная ответственность.

ИМНС может потребовать декларацию в любой момент

В сложившейся практике физлица подают декларации по двум видам: подоходному налогу до 1 марта или декларацию о доходах и имуществе. Последнюю, в новой редакции закона, налоговые органы могут требовать в любое время. С 15 июля 2017-го изменится период проверки, и требовать декларацию о доходах и имуществе ИМНС смогут как за полный предшествующий календарный год, так и за полные предшествующие календарные месяцы текущего календарного года. Периодичность запросов такой декларации не устанавливается.

Расширился список декларируемого имущества, теперь он выглядит так:

земельные участки;

капитальные строения;

изолированные помещения, в том числе жилые дома;

жилые помещения (квартиры, комнаты);

дачи, садовые домики, гаражи;

транспортные средства (кроме мопедов);

самоходные машины, морские суда, суда внутреннего плавания и смешанного (река — море) плавания (за исключением маломерных судов), воздушные суда;

произведения искусства, драгоценные металлы и драгоценные камни, изделия из них, стоимость каждого из которых превышает 1000 базовых величин или общая стоимость которых превышает 2000 базовых величин;

строительные материалы, общая стоимость которых превышает 2000 базовых величин;

доли в уставных фондах (акции) хозяйственных товариществ и обществ, паи в имуществе производственных и потребительских кооперативов, объекты, не завершенные строительством, их части, предприятия как имущественные комплексы на сумму, превышающую 15 000 базовых величин;

иное имущество, стоимость единицы которого превышает 2000 базовых величин и т. д.

машино-места в паркингах жилых домов и другие места стоянки;

объекты, строительство которых не завершено;

доли в уставных фондах на сумму более 2000 базовых величин (для сравнения, сейчас декларированию подлежат доли на сумму, превышающую 15 000 базовых величин).

Суммы скидок и рекламные выигрыши не обязательны для декларирования

По новым правилам в список того, что не нужно декларировать, добавились:

вознаграждения в виде скидки от суммы товаров, работ, услуг при оплате банковскими платежными карточками или через интернет-банкинг;

товары, полученные в рамках рекламы и рекламных игр, если по условиям их проведения отсутствуют сведения о получателях таких товаров (как правило, небольшие призы, которые подразумевают большое число победителей, — расческа в подарок к шампуню, игрушки и т. д.);

доходы, получаемые в рамках бонусных, маркетинговых и других аналогичных программ;

любые скидки с цены товаров, работ, услуг, которые дает продавец.

10 дней или штраф до 50 базовых величин

Физлицо должно представить декларацию в течение 10 рабочих дней после того, как получило соответствующее требование. Раньше никакого срока в законодательстве не было. Его устанавливала налоговая и писала о нем в каждом конкретном уведомлении, если представить декларацию позже, физлицо могут привлечь к административной ответственности, санкция — штраф до 50 базовых величин. Можно, правда, попросить отсрочку платежа.

С 15 июля 2017-го срок проверки доходов составит 30 календарных дней после того, как вы представили или не представили декларацию, она может быть приостановлена на срок не более трех месяцев, если:

проверяемому направляют запрос и просят пояснить источники доходов;

направляют запрос в государственные, иностранные органы и другие организации;

невозможно провести проверку, так как проверяющий или проверяемый отсутствуют из-за временной нетрудоспособности.

Если не пояснить доходы в течение 30 дней, придется платить налог в 16%

Пояснения о своих доходах нужно представить в течение 30 календарных дней с момента, когда получили такое требование от налоговой. Если предоставить пояснения позже, их не учтут. Срок продлевается на период болезни или выезда за пределы Беларуси, если есть подтверждающие документы. По новым правилам, если пояснения об источниках доходов представлены не будут, на сумму превышения расходов над доходами будет начислен налог по ставке 16%. Также возможно привлечение к административной или уголовной ответственности.