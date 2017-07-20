Белорусские добровольцы обратились к президенту Украины 9 20.07.2017, 8:23

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Тактическая группа «Беларусь» обращается к правительству и общественности Украины.

20-21 июля Александр Лукашенко посетит Киев. Делегацию, которая встретится с главой Беларуси, белорусы из АТО просят поднять в переговорах с ним пять вопросов.

Обращение тактическая группа прислала сайту Charter97.org. Добровольцы призывают:

- Прекратить уголовное преследование белорусских добровольцев, которые сражаются на стороне Украины;

- Дать правовую оценку наемникам-гражданам Беларуси, которые в рядах преступных группировок ЛНР и ДНР воюют на территории Украины, и прекратить деятельность в Беларуси организаций, занимающихся вербовкой и подготовкой наемников;

- Упразднить «черные списки» на границе, из-за которых народные депутаты, общественные деятели, журналисты, представители творческих элит Украины не могут посетить Беларусь;

- Дать разрешение на трансляцию в телевизионных сетях Беларуси украинских телеканалов и трансляцию украинских фильмов о революции достоинства и российско-украинскую войну по белорусским каналам;

- Остановить провокации, давление и преследование родственников белорусов, отдавших свою жизнь за независимость Украины: Героя Украины Михаила Жизневского и бойца тактической группы «Беларусь» Александра Черкашина.

Бойцы убеждены, что реализация этих 5 пунктов «усилит Украину и приведет к улучшению белорусско-украинских отношений».