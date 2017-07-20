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В Эстонии полиция нашла велосипед, украденный 14 лет назад

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  • 20.07.2017, 8:32

Велосипед, похищенный 14 лет назад, был найден Лыунаской префектурой эстонской полиции.

Сам велосипед 14 лет назад был украден в городе Тырва с балкона многоквартирного дома. Обнаружив пропажу, хозяйка сообщила в полицию номер рамы, но тогда найти похитителя не вышло.

Спустя время велосипед был найден в уездном центре Валга (30 км от места похищения). В полиции передают, что владелица "была изумлена", увидев своего двухколесного друга.

Это не единственный случай таких долгих поисков. В июле жительнице Южной Каролины вернули сумку, которую она потеряла в 1992 году во время прогулки с семьей.


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