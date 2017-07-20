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Эстония убеждает союзников по НАТО разместить в регионе мощные системы ПВО

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  • 20.07.2017, 10:00

Издание Bloomberg опубликовало статью о проблемах Эстонии при защите своего воздушного пространства.

Эстонский министр обороны Юри Луйк сказал в интервью, что сейчас идут переговоры по долгосрочному размещению в регионе систем противовоздушной обороны союзников, пишет Eesti Päevaleht.

О том, что именно незащищенность воздушного пространства Эстонии является одним из слабых мест восточного крыла НАТО, говорят уже давно. Еще в мае прошлого года главнокомандующий Силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас сказал газете Financial Times, что балтийскому региону для защиты воздушного пространства нужны ракетно-зенитные комплексы Patriot.

"Страны Балтии можно рассматривать как остров, — сказал он. — Окно маленькое, через него пролегает только одна железная дорога и два шоссе".

Депутат парламента страны Маргус Цахкна полагает, что поскольку решение о размещении контингента в Балтии и Польше уже воплощено в жизнь, то настало время для следующего шага.

По его словам, на его встрече с министром обороны США Джеймсом Мэттисом речь шла о многоуровневой комплексной системе защиты воздушного пространства, где было бы все: от зенитных установок "земля-воздух" до истребителей. Эстонский министр обороны Юри Луйк сказал в своем интервью, что на данный момент правительство ведет переговоры на рабочем уровне с целью обеспечить более долгое пребывание в регионе систем противовоздушной обороны.

"Раз уж тут находится британская танковая рота, то было бы логично, чтобы находилась и техника противовоздушной обороны, — сказал он. — Это не добавило бы напряжения, а просто послужило бы сдерживающим фактором".

Несмотря на то, что Eesti Päevaleht не удалось взять комментарий у самого Луйка, в Минобороны сказали, что переговоры еще не вступили в более конкретную стадию. Также не ведется разговоров с конкретными странами и не называются какие-либо конкретные системы.

Стоит отметить, что в недавних учениях в Литве от США принимали участие именно ракетные системы Patriot, которые год назад упоминал Террас. Также было отмечено, что США хорошо осведомлены о проблемах защиты воздушного пространства восточного крыла НАТО, но для достижения результата нельзя просто идти и требовать чего-то, особенно в ситуации, когда Эстония и Польша и так получили от союзников хорошую поддержку. В связи с этим, вероятно, сказанное Луйком можно расценивать как попытку мягкого убеждения и подготовку почвы.


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