«Либерализация»: Винярского осудили на 15 суток за обращение к европейским министрам 3 20.07.2017, 14:56

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(Обновлено) В Минске проходят суды над участниками пикета-обращения к делегации стран Центрально-Европейской инициативы.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский осужден сегодня судом Центрального района Минска на 15 суток ареста. Приговор вынесла судья Виктория Шабуня. Сам активист на суде присутствовать не смог, так как находился на похоронах родственника.

Суды над другими участниками пикета продолжаются. Дело активиста «Европейской Беларуси» Андрея Шарендо направлено в РОВД на доработку, Никиту Краснокуцкого судья Иван Костян оштрафовал на 30 базовых величин.

Судья Виктория Шабуня присудила общественной активистке и режиссеру Ольге Николайчик 10 суток ареста.

22 июня в центре Минска прошла акция с требованием освобождения узников совести.

О проведнии акции объявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский и Белорусский Национальный Конгресс.

На Октябрьскую площадь столицы вышли десятки человек с растяжкой «Свободу политзаключенным!» и портретами политзаключенных по «делу патриотов».

Напомним, сегодня в Минске приехали делегации стран Центрально-Европейской инициативы.