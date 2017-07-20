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Леонид Кулаков в зале суда: «Жыве Беларусь!»

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  • 20.07.2017, 18:54
Леонид Кулаков

Активисту «Европейской Беларуси» дали 10 суток за учатие в пикете солидарности с политзаключенными по «делу патриотов».

В суде Центрального района Минска активисту гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леониду Кулакову дали 10 суток за участие в акции солидарности с политзаключенными по «делу патриотов».

Приговор активисту вынес судья Иван Костян. После оглашения приговора Леонид Кулаков крикнул в зале суда: «Жыве Беларусь!».

Напомним, сегодня в суде Центрального района на 15 суток был осужден координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский. Приговор вынесла судья Виктория Шабуня. Сам активист на суде присутствовать не смог, так как находился на похоронах. Шабуня также присудила 10 суток ареста активистке и режиссеру Ольге Николайчик.

22 июня в центре Минска прошла акция с требованием освобождения узников совести.

О проведении акции объявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский и Белорусский Национальный Конгресс.

На Октябрьскую площадь столицы вышли десятки человек с растяжкой «Свободу политзаключенным!» и портретами политзаключенных по «делу патриотов».


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