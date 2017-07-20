В Гомеле открылась масштабная выставка полесских национальных костюмов 20.07.2017, 21:10

Фото: facebook.com/nasta.glushko

Открытие выставки «Улетку да бабулі» состоялось 20 июля в центральной части дворца Румянцевых и Паскевичей.

Сотрудники музея гомельского дворца показали небольшую часть из трех тысяч экспонатов, собранных в экспедициях по Полесью, передает tut.by.

Экспозиция знакомит посетителей с народным костюмом, который богат и разнообразен на территории Гомельской области. Каждый костюм, или по-белорусски «строй», имеет свой колорит и уникальность.

Представленная этнографическая коллекция впервые экспонируется так масштабно.

Стоимость посещения выставки входит в стоимость входного билета на второй этаж центральной части дворца и составляет от двух до трех рублей.