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В Гомеле открылась масштабная выставка полесских национальных костюмов

  • 20.07.2017, 21:10
Фото: facebook.com/nasta.glushko

Открытие выставки «Улетку да бабулі» состоялось 20 июля в центральной части дворца Румянцевых и Паскевичей.

Сотрудники музея гомельского дворца показали небольшую часть из трех тысяч экспонатов, собранных в экспедициях по Полесью, передает tut.by.

Экспозиция знакомит посетителей с народным костюмом, который богат и разнообразен на территории Гомельской области. Каждый костюм, или по-белорусски «строй», имеет свой колорит и уникальность.

Представленная этнографическая коллекция впервые экспонируется так масштабно.

Стоимость посещения выставки входит в стоимость входного билета на второй этаж центральной части дворца и составляет от двух до трех рублей.


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