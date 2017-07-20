10 белорусских IT-проектов, о которых знает весь мир 20.07.2017, 23:44

Молодые и решительные белорусы заявляют о себе через стартапы.

C каждым годом ширится белорусское IT-движение. Растёт оно не только в количественных характеристиках, но и в качественных.

Молодые и решительные заявляют о себе через стартапы, нацеливаясь при этом не только на рынок внутри своей страны, а сразу на глобальный.

Приложения Viber и Masquerade, игра World of Tanks, сервис MeetnGreetMe — далеко не полный список того, что наши разработчики готовы предложить миру.

Сont.ws составил десятку белорусских IT-проектов, которые уже успели завоевать популярность и которые только собираются это сделать.

Онлайн-игра World of Tanks

Массовая многопользовательская игра в режиме реального времени, производством которой занимается компания Wargaming. Родиной же известных на весь мир «танчиков» является Беларусь.

Первый релиз игры пришёлся на апрель 2009-го, а на начало 2016 года было зарегистрировано уже более 145 млн аккаунтов.

Скриншот с сайта worldoftanks.ru

Игру перевели более чем на 30 языков, а весной прошлого года появилась и белорусская локализация.

Кстати, по информации агентства Bloomberg, у создателя World of Tanks Виктора Кислого в 2016 году появился почетный статус первого белорусского долларового миллиардера. Стоимость самой компании-разработчика оценивается в около $1,5 млрд.

Мессенджер Viber

Приложение для интернет-телефонии, запущенное в 2010-м и сразу же получившее титул «убийцы Skype».

«Родителями» Viber Media являются белорус Игорь Магазинник и израильтянин Талмон Марко. По словам самих авторов, идея Viber принадлежит Игорю, а Талмон уже поддержал его при создании проекта. Центры по разработке базируются в Израиле и Минске.

Скриншот с сайта viber.com

Число пользователей Viber уже превысило 800 млн человек, которые бесплатно совершают аудио- и видеозвонки, пишут обычные сообщения, обмениваются фото и видео в чатах.

Доступен сервис для iPhone, iPad, Apple Watch, телефонов и планшетов на Android, устройств на Windows Phone 8, Windows 10, Mac и Linux.

Офлайн-карты Maps.me

Довольно известный белорусский IT-проект, позволяющий скачивать карты всего мира на мобильники. Очень удобно для путешественников, когда, к примеру, в другой стране нет мобильного доступа в интернет.

Скриншот с сайта maps.me

История стартапа началась в 2010-м в Беларуси, только назывался он тогда немного по-другому — MapsWithMe. Довольно быстро сервис приобрел популярность на родине, а после его приметили и за рубежом. Несколько лет назад, в 2014-м, его продали корпорации Mail.ru Group.

Семейство приложений Apalon Apps

Еще один отечественный IT-продукт, который нашел свою аудиторию и в Беларуси, и за рубежом.

Скриншот с сайта apalon.com

Apalon берет свое начало в 2007-м, сейчас компания стоит в одном ряду с мировыми лидерами, занимающимися разработкой приложений для мобильных телефонов. Это такие приложения, как, например, будильник My Alarm Clock, информер погоды Weather Live, блокнот Notepad+, фоторедактор Multiframe.

Скриншот с сайта apalon.com

Приложение MSQRD (Masquerade)

Когда грустно — вполне себе способ повеселиться. Приложение «накладывает» на лицо пользователя разные эффекты: это могут быть усы, макияж, эмоции. Также MSQRD позволяет «дорисовать», скажем, черты лиц популярных личностей.

Фото: 42.tut.by

В конце 2015 года «Маскарад» оказался на одном из самых крупных сайтов-агрегатов в Кремниевой долине – Product Hunt. (Кремниевая долина — площадка по поиску перспективных проектов ведущими венчурными инвесторами). В 2016-м MSQRD купил Facebook.

На сегодня у приложения уже миллионы установок на iOS, также IT-продуктом можно пользоваться и на Android.

Создателями проекта являются белорусские программисты Евгений Невгень и Сергей Гончар.

Кстати, Невгень, как соавтор MSQRD, попал в список инновационных лидеров New Europe 2016 года. Авторы рейтинга — фонд Res Publica, Google, Международный вышеградский фонд и издание Financial Times.

Топ-100 состоит из наиболее ярких представителей государств Центральной и Восточной Европы, которые своей деятельностью способствуют изменениям в общественной, политической жизни либо бизнес-среде и в работе которых используются инновации и новые подходы к решению проблем.

Менеджер публикаций в соцсетях KUKU.io

С KUKU.io публикация записей в разных соцсетях становится проще. Сервис адаптирует контент и планирует его появление одновременно на нескольких площадках, например, Facebook, Twitter, «ВКонтакте» и других.

Скриншот с сайта kuku.io

Zive (стартап R-NOX)

Дозиметр радиации, синхронизирующийся со смартфоном и передающий на него информацию. С помощью разработки можно создавать карту радиоактивных зон.

Пользователями IT-продукта являются как частные лица, так и лесные хозяйства, АЭС.

Скриншот с сайта r-nox.com

Автор и руководитель экопроекта — белорус Вадим Радзивилл; юрист, инженер, IT-евангелист. От идеи до разработки стартапа, по словам создателя умного дозиметра, ушло около трёх лет.

В настоящее время команда проекта многонациональна и базируется в пяти странах, в том числе и в Беларуси.

К 2020 году в планах создать понятные, ценные и точные данные о загрязнении окружающей среды, которые окажут непосредственное воздействие на жизнь простого населения и повлияют на решения правительственных учреждений в разных государствах.

Платформа MeetnGreetMe

Благодаря сервису путешественники перед приездом куда-нибудь, скажем, в Барселону, могут наладить контакты с местными жителями и нанять их как личных помощников. Важно, что за выполненные поручения (например, аренду авто, заказ столика в ресторане и т. п.) такие персональные «консьержи» получают вознаграждение.

Скриншот с сайта meetngreetme.com

Первые шаги MeetnGreetMe начал делать в 2014 году, тогда сильную поддержку стартап получил от бизнес-клуба IMAGURU и школы TechMinsk. Осенью 2014-го проект был презентован на глобальном предпринимательском саммите в Марокко, где показал довольно хорошие результаты — третье место. А недавно стартап получил престижную премию WSA Mobile в категории «Культура и туризм».

На сегодня услугами MeetnGreetMe воспользовались уже более 1000 путешественников по всему миру, консьерж-помощь доступна в более чем 170 городах 60 стран.

Основатель и генеральный директор проекта – Елена Шкарубо, белоруска по национальности и месту жительства. Её ещё называют человеком мира, так как она много времени проводит за границей, однако менять гражданство и переезжать на ПМЖ в другую страну девушка не собирается.

Eightydays.me

Онлайн-конструктор путешествий. Разработчик и глава проекта — Олег Тихонов.

Скриншот с сайта eightydays.me

В свое время создатель Eightydays работал в Витебске: занимался клипмейкерством и продюсированием спецпроектов на «Славянском базаре», был программным директором на одном из радио. Сейчас Тихонов живёт и работает в Минске, где и находится центр разработки проекта.

Скриншот с сайта eightydays.me

Сервис в своём роде уникален, так как на рынке до него никто не планировал лучшие варианты кольцевого путешествия между двумя выбранными пунктами с любым числом остановок.

Сейчас поиск доступен по 160 европейским городам, однако до конца этого года их должно быть уже 1200.

Системы спутникового мониторинга Wialon

Вот уже более 13 лет белорусская компания Gurtam занимается разработкой системы спутникового мониторинга Wialon. Главный офис и центр работы базируется в Минске, также есть офисы продаж в Москве, Бостоне, Дубае и Буэнос-Айресе.

Фото: gurtam.com

По информации на июль этого года, число подключенных по всему миру к системе Wialon объектов превышало 1 180 000. Решениями Gurtam пользуются интеграторы систем GPS/ГЛОНАСС-мониторинга более чем в 130 государствах. У компании порядка 36% рынка спутникового мониторинга СНГ.

Фото: gurtam.com

Система мониторинга транспорта Wialon является универсальной: у неё совместимость с более чем 1 200 типами GPS-устройств (в том числе с персональными GPS-трекерами, автоконтролерами, софт-трекерами в виде приложений для смартфонов). Кроме того, Wialon может проводить обработку информации от дополнительных датчиков, тахографов и иных устройств, которые подключены к трекерам.

Фото: gurtam.com

В марте 2017 года компания выпустила платформу flespi — Paas бэкенд, обеспечивающий унифицированное взаимодействие телематических устройств и любых типов программных продуктов. Для быстрого доступа к данным во flespi сочетается максимум гибкости, скорости и адаптивности.