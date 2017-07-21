Жители Уручья победили протестом 3 21.07.2017, 8:17

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Жители столичного Уручья отвоевали право на свежий воздух.

Жители минского микрорайона Уручье-2 выступили против застройки и победили: никаких автомобилей в зеленой зоне на улице Шугаева не будет. Но надолго ли успокоились застройщики?

Администрация района отложила запланированное уплотнение на «долгосрочную перспективу». Планировали, что под окнами домов на улице Шугаева построят оздоровительный комплекс, подземный гараж и два паркинга, передает Белсат.

По закону, перед тем, как начинать проект застройки, городские власти должны пригласить жителей на общественные обсуждения, но на этот раз никто с местными не посоветовался. Жители начали собирать подписи и пригласили журналистов, чтобы привлечь внимание к неожиданному уплотнению.

Это не первая попытка посягнуть на кусок незастроенной земли

Противостоять уплотнению микрорайона жители пытаются последние 10 лет. Но это первый случай, когда городские власти пошли навстречу.

«Мы за 1 день подняли весь наш дом, жители просто массово вышли, и чиновников это поразило, потому что за месяц они собрали только 20 подписей «за», — объясняет решение властей местная жительница Марина Гребенкина.

Жители хотя и радуются победе, но называют ее временной, так как место рядом с метро может вскоре привлечь новых любителей уплотнения.