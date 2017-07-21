Белорусы рванули в Украину за покупками 5 21.07.2017, 10:26

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Ежедневный поезд Брест-Заболотье заполнен пассажирами почти на 100%.

Несмотря на ограничения на ввоз некоторых продуктов питания и промышленных изделий из зарубежья, белорусы продолжают ездить в приграничные населенные пункты, чтобы приобрести дешевле, или даже заработать.

О том что покупают в Украине, «Радыё Рацыі» рассказывает одна из продавщиц рынка в Заболотье:

У нас более дешевая посуда. Алкоголь белорусы покупают.

- А что привозят белорусы?

- В основном детское питание.

Стоит отметить, что путь из Бреста до границы длится около часа, еще час теряется на паспортный и таможенный контроль со стороны Беларуси, и в дополнение час с украинской стороны. Контрабанда алкоголем и фруктами существует и там, например, за провоз нескольких бутылок алкоголя «челноки» предлагают путешественникам 2 белорусских рубля ($1).