Белорусы рванули в Украину за покупками

Белорусы рванули в Украину за покупками5
- 21.07.2017, 10:26
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Ежедневный поезд Брест-Заболотье заполнен пассажирами почти на 100%.
Несмотря на ограничения на ввоз некоторых продуктов питания и промышленных изделий из зарубежья, белорусы продолжают ездить в приграничные населенные пункты, чтобы приобрести дешевле, или даже заработать.
О том что покупают в Украине, «Радыё Рацыі» рассказывает одна из продавщиц рынка в Заболотье:
У нас более дешевая посуда. Алкоголь белорусы покупают.
- А что привозят белорусы?
- В основном детское питание.
Стоит отметить, что путь из Бреста до границы длится около часа, еще час теряется на паспортный и таможенный контроль со стороны Беларуси, и в дополнение час с украинской стороны. Контрабанда алкоголем и фруктами существует и там, например, за провоз нескольких бутылок алкоголя «челноки» предлагают путешественникам 2 белорусских рубля ($1).