«Поляки считают, что белорусы - высококвалифицированные работники» 4 21.07.2017, 10:44

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Как программист из Минска переехал в Гданьск и штурмует IT-рынок Польши.

Гданьск встречал вечер гитарой и аккордеоном, пароходными гудками, визгливыми чайками, дымком из кафешек и прочими буржуазными украшательствами жизни. Частный сектор в нескольких километрах от звонкого центра уже уснул, пишет onliner.by.

Море колотило волнами о портовые боны, а мы на пару часов сняли розовые очки, что бывает полезно для путешественника. Минчанин Алексей переехал на балтийское побережье Польши пару лет назад. В рубрике «Наши за границей» он без пафоса и туристических соплей рассказывает о том, что нас отличает и объединяет.

Эмиграция, статус, бюрократы

В Беларуси строят IT-страну, и это круто. Но в айтишных государствах границы виртуальные, миграция — дело рутинное. Белорусских программистов теперь заманивает Литва, а Леша взял и уехал в Польшу. Конечно, не жалеет. Идем через Золотые ворота по улице Длуга, рядом ратуша, бьют часы. Леша начинает рассказ.

— Я из Минска и прожил в белорусской столице всю жизнь. После университета нашел себя в IT, работал на фрилансе. Занимался веб-дизайном. Пробовал открыть дело. И так далее. Как бы стандартная история. А потом мне наша рутина надоела. Когда скучно, лучше взять и что-нибудь поменять. Страну, например. Около двух лет назад я приехал в Гданьск.

Айтишная столица Польши — Краков, но в Гданьске у меня были знакомые. Еще хотелось на море. Язык более-менее знал. Отправил CV, прошел собеседование по Skype, получил приглашение. Все очень просто. Потом включились бюрократы.

Работодатель готовит документы в местный отдел гражданства и миграции. Становитесь в очередь на получение временного ВНЖ на три года. За пару месяцев его выписывают. Это в теории. Но сейчас здесь очень много трудовых мигрантов из Украины. Очередь на получение ВНЖ космически удлинилась. Ни в какие ворота, если честно. Процесс может растянуться на год и больше. Поляки в этом плане такие же «молодцы», как и мы. Любят погонять по кругу, сыграть с тобой в футбол. «А у вас еще одной бумажки не хватает» … Как будто никуда и не уезжал.

Гораздо лучше у них устроена лишь сфера бизнеса. Начать дело элементарно. В остальном и шуточки про чиновников такие же, и скепсиса у местных не меньше, чем у белорусов.

Проще тем, у кого карта поляка. Это многое упрощает. Бюрократы отваливаются, ВНЖ на десять лет дают оперативно. Куча других преференций: скидки на проезд, бесплатная учеба и тому подобные.

Язык, польское IT, зарплаты, небожители

Мы зашли в кофейню и взяли капучино по 10 злотых. Не Гданьск, а какой-то Лондон: на улице вечный дождь. Правда, улица спряталась под зонтиками и продолжает движение. Через пару часов дождь выключат, случится жара.

— Никаких языковых курсов в Польше я не посещал, прокачался сам, — продолжает Алексей. — Свидания с девушками, фильмы, разговоры — польский вообще дается белорусам легко. Если есть желание учить. Можно и без языка. В Гданьске есть офис EPAM, там по-английски общаются. У Amazon свое представительство здесь — тоже в ходу английский. Я фронтенд-разработчик в фирме, которая представляет собой агрегатор сервисов по доставке еды. Работаем исключительно на внутреннем рынке. В офисе в основном поляки, не считая некоторых менеджеров. Все техзадания, переписка, коммуникация — на польском.

— Польское IT — это тоже сказка про аутсорсинг?

— В Польше хороший внутренний рынок. Смотрите: почти 40 млн населения, причем платежеспособность выше, чем в Беларуси. Значит, больше рекламы, инвестиций, выше спрос на продукты. А сфера услуг, на которую и направлен сейчас во многом вектор IT, в разы живее белорусской. В Гданьске есть и аутсорс, разумеется, но в основном это международные компании. Еще они пытаются сделать здесь айтишный кластер, сотрудничая со скандинавскими компаниями — норвежскими, шведскими. Периодически проводят какие-то мероприятия, совместные форумы.

Если о самочувствии отрасли, то у поляков все хорошо. Как и везде с IT. Рынок растет, хайп ловится, массово открываются IT-школы и курсы. По продуктам, прогремевшим в мире, Беларусь даст Польше фору. Чем они тут гордятся? Игрой «Ведьмак», которой уже вон сколько лет. Я местным постоянно про наши успехи рассказываю. Многие делают круглые глаза: да ладно, парень. Собеседовал меня как-то поляк, фанат «Танков» — даже не догадывался, что это Made in Belarus. Но многие знают наш рынок отлично.

Viber пользуются, хотя и менее активно, чем у нас. MAPS.ME — не встречал. Из соцсетей на первом месте безоговорочно Facebook. Бурно растет Snapchat. Польский клон FB, как у Дурова или «Одноклассники», на локальном рынке не выстрелил.

О людях с востока у них представление очень положительное. Автоматом записывают в высококвалифицированный персонал. Еще осталась память о крутой советской школе. Думаю, поэтому.

Я не сомневаюсь: если бы поляки на уровне страны захотели массово переманить сюда наших программистов, что сейчас пытается делать Литва, им бы удалось. Рынок в Польше голодный, эйчары разных мастей штурмуют лички регулярно.

В организации рабочего процесса и бытовых нюансах все похоже. Все в IT сейчас стандартизировано. Хотя вот, вспомнил: они здесь любят рано приходить на работу! В EPAM свободное посещение, некоторые поляки являются в офис к семи часам. Шок! Хотя делают они это для того, чтобы уйти пораньше.

В Польше иногда любят «поиграть в Германию». Мол, на 5 минут опоздал — плохо, будешь наказан. Но это по большей части болтология. Ментально они на нас очень похожи. Не педанты.

Технологически и Польша, и Беларусь (имею в виду Минск) на одном уровне. Если по мелочам, то здесь очень развита доставка еды из кафе. Возможно, потому, что люди на европейский манер все меньше готовят дома. Но вот что мне нравится, даже на уровне города благодаря онлайну горожане могут реально участвовать в решении актуальных вопросов. Пример: на сайте гданьского «исполкома» интересуются, что построить — парк бесплатных аттракционов или зону лежаков рядом с центральной площадью. Граждане голосуют, и это не просто левый опросник, а официальная форма. Победивший проект будет реализован. За европейские деньги, конечно.

— В Польше у айтишника статуса небожителя нет?

— Статус гораздо менее «небожительный». Причина банальна: здесь нет столь огромной корреляции в зарплатах между IT и другими сферами, как у нас. Не знаю точно, сколько сейчас в среднем платят разработчику с опытом в Беларуси, но предположим, что в три раза больше магических $500. В Польше получается чуть слаще, но за счет налогов сумма на выходе примерно такая же. При этом важный нюанс: в Гданьске средняя зарплата не в IT — $800—1000. В Варшаве еще выше. Получается, никакой пропасти нет.

— Зачем тогда уезжать из Минска? Не очень понятно...

— Не люблю говорить за всех. Для меня здесь есть очевидные плюсы. Во-первых, море — серьезнейшее дополнение к уровню жизни. Во-вторых, новизна ощущений. В-третьих, ценный опыт, когда начинаешь в другой стране без поддержки и помощи. Мне кажется, человек в такой ситуации резко взрослеет. Если глобально, то Польша в моем представлении — это та Беларусь, какой мне хотелось бы ее видеть. Чувствую себя здесь как дома. При этом не буду заявлять, что это страна первой и последней любви, что меня тут похоронят. Нет, спасибо, я не строю таких длинных планов.

Жилье, цены, хорошо

Леша снимает «двушку» (по белорусским представлениям) в квартале, отдаленном от центра на пять трамвайных остановок. В месяц нужно платить $360. Жилье в приморском польском городе стоит дороже, чем в Минске.

— В чем главное отличие? Если в столице Беларуси у тебя есть $300, ты без проблем будешь выбирать среди вариантов на рынке — там не хочу, здесь хочу. Тут деньги не решают. Это тебе придется проходить кастинг у хозяев. Такой почти что немецкий вариант в сфере аренды.

Еще одна особенность. Строят много, но строящееся жилье оперативно выкупают молодые поляки. Потому что построиться — не великая проблема, не дело всей жизни. Есть разные формы поддержки молодых семей и просто молодежи. Подруге 26 лет — купила себе квартирку. В Беларуси с этим тяжелее, сразу ясно. Из разговоров с друзьями сделал вывод, что за пять лет работы молодому человеку купить квартиру вполне реально. В кредит, разумеется. Рынок кредитования этому способствует. Проценты вкусные — от 3,5%.

Еще по тратам. «Коммуналка» составляет около $100. Зимой — $130. Дороговато. По еде наоборот. В месяц на продукты уходит около $100. Честно! Но топливо дороже в два раза. Равно как и билеты на проезд в общественном транспорте.

Как только переехал, старался все сравнивать. Пришел к выводу, что уровень жизни в Гданьске и регионе в целом выше, чем в Минске, за счет более высоких средних доходов на контрасте с тратами. Про другие воеводства говорить не буду. В Белостоке ситуация иная.

Белорусы, визы, 10 рублей

В Гданьске, говорит Алексей, хватает белорусов. Не только айтишников. Есть студенты, кто-то работает в порту. Среди поляков легко встретить тех, у кого с Беларусью исторические связи. Дедушка на Брестчине живет или могила прадеда. Многие говорят: хотели бы съездить, слышали про безвиз, но пока это только через аэропорт — дорого.

— Беларусь, если окончательно снимут вопрос с визами, будет иностранцам интересна. Сто процентов! Причем интересен именно такой соус: закрытая страна из экс-СССР. Можно сыграть на любопытстве. Возможно, все будет как с Кубой, которую сейчас многие стремятся посетить, пока она еще не усреднилась, не стандартизировалась.

Пока же поляки гоняют на отдых лоукостерами и предпочитают все те же направления, что и мы: Египет-Турция, Испания, Хорватия (вместо топовой среди белорусов Черногории). Очень хорошо пропиарили Грузию.

Лоукостеры решают. Из Гданьска в Варшаву можно улететь по акции за 10 белорусских рублей! Автобусом может быть в четыре раза дороже. Это очень круто, когда под боком дешевые самолеты.

Я стараюсь путешествовать по стране. В Гданьске регулярно что-то проходит: фестивали, конкурсы. Город шумный, нет проблемы с барами и движухой. Тут не умрешь от тоски. ЗОЖ, очень много велосипедистов — все как у нас. Но очень многие знакомые из Минска делают вывод: поживешь и чувствуется — провинция. Понятие провинциальности для каждого свое, конечно. Пафосных клубов вы тут не найдете, как и богатой культурной жизни, многого из того, что можно увидеть в Минске. Хотя Гданьск — это не столица. Сравнивать не очень честно.

Гданьск без розовых очков

Алексею отлично живется на побережье и потому, что Польша и Беларусь — это не две ментальные противоположности, а родственные души.

— Мне это не особо интересно, но поляки много пьют — здесь «мифы» не врут. Бросается в глаза, что пьют девушки. Вечером в пятницу у баров вереницы перебравших девиц. В белорусках все же больше скромности, патриархальности, что ли. Местные шутят: «Главное в этой жизни — не жениться на польке!» Еще по алкоголю — в Гданьске есть микрорайоны, где вполне можно состряпать фильм на тему, как загнивает Польша. Там вы встретите классических усатых мужиков навеселе. Ничем не отличается от Чижовки из моего детства. Очевидно, не все смогли перестроиться после времен социализма. Кто-то просто потерялся во времени.

Это портовый город. Раньше, рассказывали мне, всякого криминала хватало. Все в прошлом. Здесь я чувствую себя защищенным. Разве только в дни футбольных матчей мимо фанатов не хожу. Польские футбольные фанаты — не шутка, очень специфические люди, в основном с правыми взглядами. Совсем не преувеличивают, когда советуют обходить их стороной.

Кстати, мимо Гданьска прошла вся история с терактами. Хорошо помню Батаклан в Париже. У меня как раз день рождения. Сидели в баре. Никто не кричал, не обсуждал, не хватался за голову — слишком далеко. Но в политике начались спекуляции. Тут два лагеря, как и везде в Европе: одни за «толерантность», другие «против беженцев». Беженцам в Польше делать, собственно, нечего. Сладкие пособия платить не будут. Хотя работы хватает.

Некоторые критично относятся к тому, что происходит в стране. Был недавно в Люблине. Таксисты ругаются: «Проc**ли все производство». Хотя вряд ли смогут объяснить, зачем оно надо, это производство, если оно убыточное. И чем плохо, когда на рынок приходят транснациональные корпорации? Еще один всем известный факт — вал черной бухгалтерии в малых фирмах. Пока не побороли. Еще здесь меньше имиджевого лоска в виде покрашенных фасадов. И больше мусора — потому что мусор убирают за счет налогоплательщиков.

Негатива в отношении городских властей хватает. Регулярно читаю форумы по Гданьску и окрестностям: «пан Адамович (местный мэр) профукал столько-то денег», «все куплено», «куда смотрит руководство» и тому подобное. В прошлом году был сильный потоп. Залило обширный участок города. Оказалось, несколько лет назад Евросоюз выделял деньги на реконструкцию коллектора. Отчитались за их освоение, а потом что-то пошло не так. Ничего вам не напоминает?

При этом, конечно, все гордятся тем, что они поляки. Гордятся футболистом Левандовски, фанатеют от «пилки ножнай», волейбола, гандбола. Вешают флаги на дома в государственные праздники.

— Есть мнение, что Польша давно должна была «закончиться», съехать полностью в Великобританию или куда там еще...

— Эта история с зарубежными заработками в условиях открытых границ будет актуальной всегда. Но не надо драматизировать. У подруги отец в Норвегии который год сидит. Зарабатывает там гигантские по местным меркам деньги — €3—4 тыс. в месяц. Кормит семью. Зачем ему возвращаться, если есть работа? Но потом обязательно прилетит, по-другому быть не может.

Инвесторы, перспективы, свое

Пока он в Польше и уезжать не планирует. Может, попытается здесь заняться своим делом.

— У меня были идеи в Минске. С другом пилили одну штуку для ивентов. Толком не получилось, личные деньги закончились. Был опыт по созданию «своего дела», но белорусский рынок узкий, а чтобы маленькой конторе работать на другие рынки, нужны опыт и инвестиции. Слишком много законодательных нюансов. Может, и у нас все упростят…

Пока же в Польше с этим легче. Сейчас здесь тоже говорят о стартапах (где о них не говорят). Рынок развит, имеются настоящие венчуры. Если продукт адекватный, не обязательно прорывной, инвестор найдется. Их аналог нашего ИП может получить €3000 под проект и минимальные гарантии. Неплохо для начинающих.

В IT остается спрос на аутсорс разработчиков. Но также растет количество продуктовых компаний. У меня тоже есть планы по созданию «IT-продукта». Надеюсь, когда-нибудь смогу о них рассказать как о свершившемся факте!