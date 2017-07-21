Перепись населения: у белорусов спросят, хотят ли они уехать из страны 13 21.07.2017, 10:48

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В Молодечно пройдет пробная перепись населения.

Белстат проведет пробную перепись, можно сказать, генеральную репетицию, пишет kp.by.

- Молодечненский район представляет собой типичный срез для Беларуси, мы сможем провести перепись городского населения, лиц, которые находятся в специализированных учреждениях. Это позволит нам отработать переписной лист, технологию сбора информации, - рассказала председатель Белстата Инна Медведева.

Из нового будут спрашивать, хотите ли вы уехать из Беларуси, по каким причинам вы хотите это сделать, хотите ли вы еще иметь детей.

Перепись будет происходить путем заполнения анкеты в планшете. Также, возможно, белорусы смогут заполнить анкеты онлайн, но это еще прорабатывается.