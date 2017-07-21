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В Польше прошли демонстрации против судебной реформы

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  • 21.07.2017, 11:01
Фото: PAP/Bartłomiej Zborowski

Акции под названием «Цепь света» прошли в более 50 городах в Польше, а также в Лондоне и Осло.

20 июля у здания Сейма и у президентского дворца в Варшаве прошли демонстрации против судебной реформы. Марши протестов прошли также и в других польских городах. В целом в акции под названием «Цепь света» приняли участие более 50 городов в Польше, а также Лондон и Осло, передает «Польское радио».

Участники акции приносили с собой зажженные свечи, демонстранты требовали от президента Польши наложить вето на закон о Верховном суде.

В варшавской полиции заявили, что протест проходил спокойно. По данным городского совета, на улицы польской столицы вышли порядка 50 тыс. человек. Полиция Варшавы указывает другие данные – 14 тыс. демонстрантов.

Напомним, вечером 20 июля Сейм принял закон о Верховном суде по версии, предложенной руководящей партией «Право и справедливость». Депутаты отклонили предложения изменений в законопроекте, предложенные оппозиционными партиями.

Принятый закон предполагает, среди прочего, создание трех палат Верховного суда: палаты частного и публичного права, а также Дисциплинарной палаты.

Также закон подразумевает ликвидацию полномочий всех верховных судей, за исключением тех, кого оставит президент Польши.

Фото: Mieczyslaw Michalak / Agencja Gazeta

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