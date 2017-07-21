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«Динамо-Брест»: Переговоры с Глебом? Только на предмет половить рыбку с Милевским

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  • 21.07.2017, 13:12
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Сергей Ковальчук

Спортивный директор «брестчан» опроверг cлухи о возможно переходе Александра Глеба.

Сергей Ковальчук рассказал, что команда укомплектована, пишет «Трибуна»:

– Команда укомплектована. Может быть, будет еще одно приобретение, не больше.

- Клуб вел переговоры с Александром Глебом?

– Только на предмет половить рыбку с Артемом Милевским. На самом деле никаких переговоров с Глебом не было, – сказал Ковальчук.


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