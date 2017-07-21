«Кому Лука батька, тому пуйло дядька» 11 21.07.2017, 14:03

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Второй день в центре Киеве проходит акция протеста против приезда Лукашенко.

Сегодня акция прошла возле здания администрации президента Украины.

Белорусские добровольцы, участвующие в войне на востоке Украины, пришли на акцию с белорусскими национальными флагами и плакатами «Кому Лука батька, тому х***ло — дядька».

«Когда в Киеве мы поднимаемся по аллее Героев Небесной сотни, мы видим, что к приезду Лукашенко там развесили красно-зеленые портянки. Это оскорбляет память людей, погибших за свободу Украины. Мы помним высказывания Лукашенко о «майданутых» и другую ересь, которую он нес, оскорбляя участников Майдана.

Мы понимаем, что руководство Украины играет сейчас в «реалполитик», но призываем, чтобы Петр Поршенко услышал голос белорусских доровольцев, многие из которых ранены, а некоторые погибли за Украину», - сказал Charter97.org белорусский доброволец, позывной «Игорь».

Накануне визита Лукашенко в Киев тактическая группа «Беларусь» обратилась к правительству и общественности Украины.

Добровольцы призывают:

- Прекратить уголовное преследование белорусских добровольцев, которые сражаются на стороне Украины;

- Дать правовую оценку наемникам-гражданам Беларуси, которые в рядах преступных группировок ЛНР и ДНР воюют на территории Украины, и прекратить деятельность в Беларуси организаций, занимающихся вербовкой и подготовкой наемников;

- Упразднить «черные списки» на границе, из-за которых народные депутаты, общественные деятели, журналисты, представители творческих элит Украины не могут посетить Беларусь;

- Дать разрешение на трансляцию в телевизионных сетях Беларуси украинских телеканалов и трансляцию украинских фильмов о революции достоинства и российско-украинскую войну по белорусским каналам;

- Остановить провокации, давление и преследование родственников белорусов, отдавших свою жизнь за независимость Украины: Героя Украины Михаила Жизневского и бойца тактической группы «Беларусь» Александра Черкашина.

Бойцы убеждены, что реализация этих 5 пунктов «усилит Украину и приведет к улучшению белорусско-украинских отношений.