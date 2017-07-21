Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты 2 Александр Хара

21.07.2017, 16:16

Александр Хара

«Лукашенко - надежный партнер и мой друг», - сказал Порошенко.

Напомню, что:

1. Осенью состоятся беспрецедентные по масштабу учения России и ее военно-политического союзника - Беларуси «Запад 2017», что является угрозой безопасности Украины.

2. Беларусь считает НАТО агрессивным блоком, грозит ему.

3. В предыдущих учениях имитировались ядерные удары по Польше.

4. Беларусь голосовала против резолюции ГА ООН по территориальной целостности Украины (A/RES/68/262 от 27 марта 2014).

5. Всем известно отношение бывшего «последнего диктатора Европы» к Революции Достоинства. Как и Янукович, он подавляет политические права и свободы белорусов, свободу слова и мирных собраний.

PS. Скажу больше, Белоруссия нам не может быть другом пока не станет Беларусью. Жыве Беларусь!

Александр Хара, «Майдан иностранных дел»