Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты

Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты2
- Александр Хара
- 21.07.2017, 16:16
«Лукашенко - надежный партнер и мой друг», - сказал Порошенко.
Напомню, что:
1. Осенью состоятся беспрецедентные по масштабу учения России и ее военно-политического союзника - Беларуси «Запад 2017», что является угрозой безопасности Украины.
2. Беларусь считает НАТО агрессивным блоком, грозит ему.
3. В предыдущих учениях имитировались ядерные удары по Польше.
4. Беларусь голосовала против резолюции ГА ООН по территориальной целостности Украины (A/RES/68/262 от 27 марта 2014).
5. Всем известно отношение бывшего «последнего диктатора Европы» к Революции Достоинства. Как и Янукович, он подавляет политические права и свободы белорусов, свободу слова и мирных собраний.
PS. Скажу больше, Белоруссия нам не может быть другом пока не станет Беларусью. Жыве Беларусь!
Александр Хара, «Майдан иностранных дел»