На переговорах в Украине Лукашенко больше представлял интересы России 29 22.07.2017, 8:31

4,506

Российская марионетка только изображает самостоятельность.

Александр Лукашенко использует свой визит в Киев, чтобы продемонстрировать Западу, что поддерживает связи с украинской стороной, заявил в комментарии изданию "Гордон" координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Дмитрий Бондаренко.

"В Беларуси сейчас очень сложная экономическая ситуация. ВВП практически не растет уже шесть лет. И, безусловно, война на Донбассе снизила объемы товарооборота между Украиной и Беларусью. И с этим нужно что-то делать. На мой взгляд, Лукашенко на этих переговорах представляет в том числе и российскую сторону. Ведь товарооборот между Украиной и РФ тоже сократился. И часть сделок, которые раньше Киев и Москва совершали напрямую, сейчас идет через Минск. Плюс Лукашенко демонстрирует Западу, что поддерживает связь с Украиной. И ничего, что российские войска уже вошли в Беларусь. Под Брестом и Гродно находятся десантники, танкисты и артиллеристы из России", – отметил Бондаренко.

По его словам, проведение российско-белорусских учений "Запад-2017" угрожает безопасности Украины и стран Балтии.

"Беларусь сейчас далеко не донор региональной безопасности. Крупные совместные учения с Россией несут прямую угрозу прежде всего странам Балтии, а также Украине. В реальности Лукашенко – российская марионетка. Но ему нужно изображать самостоятельность. По сути, на переговорах в Украине Лукашенко больше представляет интересы России, чем Беларуси. (Все 4,5 миллиона тонн белорусских нефтепродуктов, поставляемых в Украину, изготовлены из российской нефти).

В целом хочу предупредить украинцев, что диктатура заразна. Для нас словосочетание "ваш батька" звучит оскорбительно. Я в восторге от акции белорусов в Киеве, лозунг которых был "Кому Лука батька, тому Х...йло дядька". Они озвучили точку зрения патриотов Беларуси. Лукашенко заставил миллионы белорусов покинуть свою страну. Так что будьте бдительны", – подчеркнул Бондаренко.

20 июля Лукашенко прибыл в Киев, где провел переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.