Перебор 29 Айдер Муждабаев

22.07.2017, 9:09

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Айдер Муждабаев

Как президент Украины может заявлять о дружбе со страной – военной союзницей РФ, лично с Лукашенко?

"Это визит не просто надежного партнера, но и хорошего друга – моего и Украины, который всегда готов нас поддержать", – заявил президент Порошенко.

Уважаемый Петр Алексеевич, а можно вопрос: из чего следует, что Лукашенко вам лично и Украине хороший друг? Точнее, какие общеизвестные факты свидетельствуют об этом?

Беларусь не признает территориальную целостность Украины – последовательно голосует против всех резолюций.

Беларусь, имея общее пограничное пространство с РФ, постоянно дискриминирует украинских граждан.

Беларусь содержит на своей территории войска РФ, растягивая почти вдвое потенциальную линию фронта.

Беларусь проводит у наших границ провокационные и опасные учения – сегодня об этом заявил наш (ваш) министр обороны. В принципе, агрессия с территории "друга" может начаться в любой момент. Поскольку нет никаких серьезных гарантий, что этого не произойдет.

Сам же Лукашенко – непредсказуемый диктатор и внешнеполитическая марионетка главного врага Украины, с которым идет война. А вы, Петр Алексеевич, – демократический лидер европейской страны, если мы чего-то не пропустили.

Поэтому уверен, что не только мне непонятно, на чем основана дружба с Лукашенко и в чем надежность украинско-белорусского партнерства. Или мы просто верим на слово Лукашенко? И чем он нас поддерживает-то, извините?

Конечно, никто не призывает президента страны в ходе официальных визитов называть вещи своими именами, но и заявлять о дружбе со страной – военной союзницей РФ, лично с Лукашенко – в данных обстоятельствах выглядит, скажем так, значительным перебором.

Айдер Муждабаев