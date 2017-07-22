«Брестское пиво» вновь не продали 1 22.07.2017, 10:46

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В августе цена предприятия уменьшится еще почти на два миллиона.

На июльских торгах не нашлось желающих приобрести предприятие за 11,244 миллиона рублей.

Аукцион по продаже «Брестского пива» вновь не состоялся из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей. Возможные инвесторы по-прежнему считают заявленную цену слишком высокой. Что ж, на следующих торгах, которые запланированы на 15 августа, «пивной» ценник упадет до 9,344 миллиона рублей (без НДС). Привлечет ли отметка ниже «психологической десятки»?

Между тем, Экономический суд области отказал «Приорбанку», одному из кредиторов «Брестского пива», в предложении о начале ликвидации предприятия. Банкиры мотивировали такое решение затянувшейся и неэффективной санацией, а также бесконечными провалами на аукционе. Однако, по мнению суда, у «пивоваров» еще есть возможность выгодно «продаться» и рассчитаться с кредиторами, пишет «Вечерний Брест».