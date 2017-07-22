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Брестчанин угрожал откусить нос милиционеру

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  • 22.07.2017, 12:42

В момент происшествия житель Бреста находился в нетрезвом состоянии.

20 июля суд Ленинского района признал обвиняемого виновным по статье 364 УК.

Инцидент, за который осудили брестчанина, произошел 13 мая, пишет tut.by. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходя дорогу, оскорбительно высказался в адрес сотрудников милиции, которые ехали в служебном автомобиле и остановились пропустить пешеходов. Милиционеры остановили жителя города и попросили предъявить документы. Однако паспорта у него с собой не оказалось. Тогда мужчину проводили в патрульный автомобиль, чтобы в участке установить его личность.

В транспортном средстве мужчина вел себя вызывающе. По дороге в райотдел он ударил рукой по голове милиционера, который сидел рядом с ним на заднем сиденье, а потом угрожал откусить ему нос. Чтобы усмирить нарушителя, на него надели наручники.

«20 июля суд Ленинского района признал обвиняемого виновным по статье 364 УК (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) и назначил один год ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа», — сообщила помощник прокурора Бреста Галина Шаповал.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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