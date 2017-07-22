Смоленская земля — островок Беларуси в России 22 22.07.2017, 19:59

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Смоленский Кремль

Фото: rufabula.com

В составе ВКЛ Смоленск превратился в настоящий европейский город.

В эпоху Киевской Руси Смоленская земля (её древнейшим центром было городище Гнездово) была населена племенем радимичей. Со временем, веку к XII, она выделилась в отдельное княжество с развитым региональным самосознанием (жители древнерусских земель, как установил историк И.Я. Фроянов, называли себя по имени центрального города своей земли — новгородцы, суздальцы, полочане, смоляне и т.д.). На этот край наложило сильный отпечаток избавление от золотоордынской зависимости в самом начале XV века, благодаря вхождению в состав Великого княжества Литовского, пишет Ярослав Бутаков для rufabula.com.

Взгляните на эти две этнографические карты, составленные сто лет назад. Автором одной является знаменитый исследователь славянских древностей, чешский историк Любор Нидерле, другая была создана Московской диалектологической комиссией при Отделении русского языка и словесности Российской Императорской академии наук. Обратите внимание, что этнографические границы между восточнославянскими народами (формально считавшимися тогда ветвями одного русского народа) на них в целом совпадают. Мы сейчас не будем разбирать этнографическую границу между русскими и украинцами, а рассмотрим границу между русскими и белорусами.

Карта 1. Карта славянских народов, составленная Л. Нидерле в 1905 году. Из его книги Slovanské starožitnosti. Praha, 1902–1919. T. 1-3

Карта 2. Диалектологическая карта русского языка, составленная в 1914 году Московской диалектологической комиссией при Отделении русского языка и словесности Российской Императорской академии наук

Как видите, восточная граница белорусского этноса проводилась учёными сто лет назад значительно восточнее будущей границы Белорусской советской республики. В состав этнической Беларуси включалась не только практически вся нынешняя Смоленская область на восток до Вязьмы. Граница белорусской народности пролегала почти до Пскова, Ржева, Калуги и Брянска. Впоследствии же Ленин и большевики провели административные границы советских Украины и Беларуси значительно западнее этнографической, включив в состав РСФСР целый ряд районов, населённых преимущественно украинцами и белорусами.

Фрагмент карты 2, подробнее отображающей границы белорусской народности

В составе ВКЛ Смоленская земля провела один из блестящих периодов своей истории. Она близко познакомилась с европейской культурой. В городах Смоленщины действовало магдебургское право. Только в 1514 году город был завоёван московскими войсками и по условиям перемирия 1522 года был присоединён к Московскому государству.

Однако ещё в течение полутора столетий Смоленская земля неоднократно переходила из рук в руки. В конце XVI века смоленские мастера построили мощную крепость в этом стратегически важном западном городе Московского царства. Она и поныне служит важнейшей достопримечательностью Смоленска. Но мощные стены не помешали польско-литовско-украинско-белорусским войскам в 1611 году взять Смоленск и вернуть его в состав Речи Посполитой. Попытка московских войск овладеть городом в 1632-1634 гг. не увенчалась успехом.

Лишь в 1654 году, во время восстания Богдана Хмельницкого, московские войска окончательно овладели Смоленском, который по условиям Андрусовского перемирия 1667 года и мирного договора с Польшей 1686 года был закреплён за Россией.

Однако и после этого больше столетия, где-то вплоть до войны 1812 года смоленское провинциальное дворянство осознавало свои отличия от русского. Смоленские шляхтичи и шляхтянки всё это время, как правило, заключали браки только в своей региональной среде или же с литовским (белорусским) дворянством и не роднились с русскими. А местное крестьянство, как мы уже видели, ещё сто лет назад описывалось этнографами как белорусское.

События ХХ века принципиально изменили демографическую картину края. В результате большевицких экспериментов, войны 1941-1945 годов, стальным катком прокатившейся по Смоленской земле, послевоенного голода, уничтожения сельского Нечерноземья население Смоленской области (существующей примерно в тех же границах, что и дореволюционная Смоленская губерния) сократилось за полтора столетия, между переписями 1859 и 2010 годов, с четырёх миллионов до одного миллиона человек! Изменился, соответственно, из-за миграций и языковой ассимиляции и этнический состав.

Поэтому, конечно, вряд ли может идти речь о каком-то «исправлении исторической несправедливости». Но историю своей страны, составленной из самых разнообразных регионов, знать необходимо. История земли Смоленской, длительное время спорной, пограничной между Московским и Белорусско-Польским государствами, служит одним из поучительных примеров того, что история нынешней России не может быть сводима лишь к столичному централизму и колонизации.