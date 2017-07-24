Белорусы на третьем месте по числу иностранцев в Литве 24.07.2017, 8:40

По данным на 1 июля 2017 года в Литве проживает 8 368 граждан Беларуси.

При этом только в первом полугодии 2017 года во въезде в Литву было отказано 931 белорусскому гражданину.

По состоянию на первое июля в Литве проживает 47 152 иностранца, среди них — 13 518 российских граждан, 9 838 — граждан Украины, 8 368 граждан Беларуси, сообщает Департамент миграции Литвы.

Хотя общее население Литвы по сравнению с первым полугодием 2016 года уменьшилось на 1,7%, однако количество проживающих иностранцев за тот же период стало больше на 12,1%.

"Таким образом, чем больше жителей Литвы эмигрировало, тем больше иностранцев приехало жить в страну, а их количество составило 1,67% от общего числа населения", — отметили в департаменте.

Большая часть иностранцев, проживающих в Литве, имеют вид на жительство. Их число составляет 48,5% (в предыдущем году — 42,5%). В течение одного года количество иностранных заявок на выдачу разрешений на временное проживание увеличилось на 50,3%.

Хотя в Европейский союз в последней половине 2016 года прибыло много лиц, ищущих убежища, это не оказало существенного влияния на Литву — число переселенцев увеличилось строго в соответствии с утвержденной программой переселения.

В первой половине 2017 года соответствующими органами было получено 279 заявок от иностранцев на получения убежища в Литве. Подавляющее большинство перемещенных иностранцев в Литву — сирийские граждане.

В первой половине 2017 года, по сравнению с тем же периодом 2016, значительное увеличилось количество иностранцев, которым было отказано во въезде в Литву (22,7%). Большую часть из них составили граждане России (1 122) и Беларуси (931). Следует отметить, что в Литве очень эффективно осуществляется меры по возврату иностранцев в третьи страны: в 88,5% случаев были приняты решения о депортации и в 100% они реализованы.

В течение первой половины 2017 года продолжает увеличиваться количество лиц, которые получили гражданство Литвы (без учета приобретенного по рождению), а также восстановивших его (в основном случаи двойного гражданства). Литовское гражданство получили 1 280 человек, из которых в 1 131 случаях оно было восстановлено (в первой половине 2016 — 481 человек), что в 2,1 раза больше, чем за соответствующий период 2016 года.

Исследования показывают, что большинство литовских эмигрантов отправляются в Западную Европу за более высокой зарплатой.

По причине эмиграции и отрицательного естественного прироста населения количество жителей Литвы сократилось с 3,7 миллионов человек в 1990 году до 2,8 миллионов в этом году.

По данным Евростата, в 2016 году в Литве была зафиксирована самая большая убыль населения из всех странах Европейского союза — 14,2 человек на одну тысячу населения.