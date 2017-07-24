В Беларуси начали принимать биткоин 8 24.07.2017, 16:31

2,298

Фото: 123rf

Будущее наступило: отныне в нашей стране можно оплатить покупки криптовалютой.

Правда, пока только биткоином и только в рамках одной крупной сети по продаже автомобильных шин и сопутствующих товаров и услуг. Проект реализован совместно с биткоин-лабораторией Consensuslab, пишет onliner.by.

Судя по всему, это первый случай использования биткоина в нашей стране для покупки товаров. Ранее Нацбанк озвучил позицию, согласно которой криптовалюты в Беларуси находятся вне рамок правового поля, то есть не имеют юридической силы при, например, рассмотрении судебных дел.

Торговая сеть прокомментировала ситуацию: «Мы собираемся принимать платеж на сумму, равную товарному чеку либо заказ-наряду. По белорусскому законодательству мы не можем дарить товар, поэтому даем клиенту скидку 99%. Деньгами человек должен заплатить 1%. Остальное — через биткоины. В нашей налогооблагаемой базе будем указывать сумму, соответствующую стопроцентной выручке чека или заказ-наряда».

Это означает, что оплачивается налог с полной суммы покупки, что должно соответствовать закону. Представители компании отметили, что криптовалюты в Беларуси не запрещены, а их статус вне правового поля означает, что риски ложатся исключительно на компанию.