Альфред Кох: Какой прокол ФСБ!
- 24.07.2017, 21:50
Один и тот же «актер» и убийство Немцова прикрывал, и санкции против РФ просил оставить.
Интересным наблюдением в «Фейсбуке» поделился экс-вице-премьер России Альфред Кох.
«Хорошая история! Один и тот же «актер» играл водителя снегоуборочной машины, которая закрыла от камер наблюдения момент убийства Немцова и фермера, который на прямой линии с Путиным просил оставить контрсанкции.
Какой прокол ФСБ (или кого там еще)! Ну, мои московские друзья! Вы все еще настраиваете, что убийство Немцова - это самодеятельность Кадырова?», - написал Кох на своей странице в «Фейсбуке».