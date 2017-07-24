Альфред Кох: Какой прокол ФСБ! 24.07.2017, 21:50

Альфред Кох

Один и тот же «актер» и убийство Немцова прикрывал, и санкции против РФ просил оставить.

Интересным наблюдением в «Фейсбуке» поделился экс-вице-премьер России Альфред Кох.

«Хорошая история! Один и тот же «актер» играл водителя снегоуборочной машины, которая закрыла от камер наблюдения момент убийства Немцова и фермера, который на прямой линии с Путиным просил оставить контрсанкции.

Какой прокол ФСБ (или кого там еще)! Ну, мои московские друзья! Вы все еще настраиваете, что убийство Немцова - это самодеятельность Кадырова?», - написал Кох на своей странице в «Фейсбуке».