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Альфред Кох: Какой прокол ФСБ!

  • 24.07.2017, 21:50
Альфред Кох

Один и тот же «актер» и убийство Немцова прикрывал, и санкции против РФ просил оставить.

Интересным наблюдением в «Фейсбуке» поделился экс-вице-премьер России Альфред Кох.

«Хорошая история! Один и тот же «актер» играл водителя снегоуборочной машины, которая закрыла от камер наблюдения момент убийства Немцова и фермера, который на прямой линии с Путиным просил оставить контрсанкции.

Какой прокол ФСБ (или кого там еще)! Ну, мои московские друзья! Вы все еще настраиваете, что убийство Немцова - это самодеятельность Кадырова?», - написал Кох на своей странице в «Фейсбуке».


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