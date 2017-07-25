Трамп не собирается отменять санкции против России 25.07.2017, 9:35

Президент США Дональд Трамп поддерживает продолжение санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи.

Об этом заявила 24 июля на брифинге на президентском самолете пресс-секретарь американской администрации Сара Сандерс, сообщает пресс-служба американской администрации.

В то же время, по ее словам, американский президент изучит законопроект, опубликованный Конгрессом США и рассмотрит, предлагает ли документ "лучшее предложение" для американского народа.

"Что касается законопроекта о санкциях, то президент очень громко заявляет о своей поддержке продолжения санкций в отношении этих трех стран. Он не намерен отменять их, но он хочет убедиться, что мы получим лучшее предложение для американского народа", – заявила Сандерс.

Отвечая на вопрос, поддержит ли Трамп законопроект в существующем виде, пресс-секретарь Белого дома сказала: "Мы будем держать в курсе решения".

"Президент очень поддерживает санкции в отношении этих стран и хочет обеспечить их сохранение, но в то же время желает убедиться, что мы получим хорошие сделки. И эти две вещи очень важны для президента", – добавила она.

22 июля Конгресс США опубликовал обновленный и согласованный законопроект о санкциях против России и Ирана. Новые санкции налагают на американские компании ограничения на инвестиции в энергетические проекты, доля участия в которых российских госкомпаний составляет не менее одной трети, а также на оказание помощи в сфере новых нефтегазовых проектов, связанных с Россией. Голосование намечено на 25 июля.

23 июля Сандерс заявляла, что президент США Дональд Трамп поддержит последнюю версию законопроекта о новых санкциях в отношении России. "Мы смогли поработать с палатой представителей и сенатом, и администрация довольна тем, что смогла внести необходимые изменения. И мы поддерживаем законопроект в том виде, в каком он есть сейчас", – говорила пресс-секретарь Белого дома.