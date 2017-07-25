Независимый профсоюз привлек к ответу гомельское предприятие 2 25.07.2017, 12:00

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Надежда Буслова

Фото: gomelspring.org

Работодатель штукатура из Гомеля признал свою вину в несчастном случае.

ОАО «Дорстроймонтажтрест» СМП-354 (строительно-монтажный поезд) на станции Гомель признало свою вину в химическом ожоге правого глаза 1-й степени штукатуром Надеждой Бусловой, составив соответствующий Акт формы Н-1. В документе, утвержденным работодателем, причинами несчастно случая указаны: «не обеспечение штукатуров защитными очками и невыполнение руководством обязанностей по охране труда», пишет praca-by.info.

Правовой инспектор независимого профсоюза РЭП по Гомельской области Леонид Судаленко говорит, что изначально работодатель пытался перевести несчастный случай в разряд бытовых и только после вмешательства их независимого профсоюза начал расследование.

- Наши требования в пользу пострадавшей работницы работодатель выполнил, травма признана производственной, виновные названы в Акте Н-1. Сейчас ждем заключения врачей о степени утраты пострадавшей трудоспособности, после чего будем обращаться в страховую кампанию за единовременной выплатой. Так как виновным оказался сам наниматель, не обеспечивший безопасные условия труда, у работницы остается право и на возмещение морального вреда, - сообщил профсоюзный юрист.

Инспектор труда заявляет, что профсоюз остался довольным исходом дела, пострадавшая уже приступила к работе.

– Дай Бог, что бы с глазом штукатура не было осложнений в будущем, но если она утратит трудоспособность, будет получать страховые выплаты, которые не получила бы, согласившись оформить травму бытовой, - добавил Судаленко.

Андрей Стрижак, активист профсоюза из Гомеля, особо отметил то, что Надежда Буслова сейчас работает на своем рабочем месте:

- После того, как мы рассказали в Cети о том, что Надежда обратилась за помощью в независимый профсоюз, многие писали в комментариях: ну теперь, мол, одной безработной станет больше; сначала ищешь справедливость, а потом новую работу; и тому подобное. Но если бы женщина по совету нашего профсоюзного активиста Виктора Рубцова не обратилась за помощью в РЭП, то наниматель вообще не поднял бы вопрос о производственной травме. А сейчас и форма Н-1 составлена, и работница осталась на рабочем месте. Плюс к этому, наниматель проведет внеочередной инструктаж по технике безопасности и должен будет выдать всем не только каски, но и защитные очки.