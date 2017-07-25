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На Брест обрушился ливень и затопил центр города

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  • 25.07.2017, 20:15
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Автомобили останавливались на подъездах к площади Свободы, не рискуя ехать дальше.

Стихия настигла областной центр ближе к 18.00. В течение часа дождь лил не прекращаясь, передает tut.by.

Улица Гоголя на участке от улицы Карла Маркса до Советской оказалось затопленной. Вода достигала уровня тротуаров. Автомобили останавливались на подъездах к площади Свободы, не рискуя ехать дальше. Также было парализовано движение троллейбусов по улице Комсомольской. Пешеходы переходили дорогу по голень в воде.

Напомним, утром Брест также подтопило из-за сильного дождя. Тогда на город обрушилось более трети декадной нормы осадков.

Также под удар стихии попали другие города области. Как сообщают очевидцы, из-за ливня и плохой видимости водители на трассе М1 под Барановичами вынуждены были останавливаться на обочине.

Непогода прошлась и по другим регионам — в Минске гроза, сообщается и о ливнях в Минской области.


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