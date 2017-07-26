Конгресс США проголосовал за санкции против России 26.07.2017, 7:40

Жесткие меры поддержали 419 законодателей.

Подавляющее большинство законодателей проголосовало во вторник за введение новых санкций против России. Пакет жестких мер предусматривает, что администрация США в односторонем порядке не сможет отменить санкции, связаные с аннексией Крыма и военным вмешательством в конфликт на востоке Украины.

Законопроект поддержали 419 законодателей, и только 3 проголосовали против. Впервые подобная инициатива получила поддержку как республиканцев, так и демократов в Палате представителей, передает «Голос Америки».

Проблемой может стать расследование возможного вмешательства России в избирательсную кампанию 2016 года, которое одновременно ведут четыре комитета обеих палат, а также спецслужбы США.

До сих пор Белый дом отказывался комментировать инициативу законодателей. По мнению наблюдателей, любая попыка заблокировать законопроект – а президент ША обладает правом вето – может вызвать серьезный скандал в Вашингтоне.

«Президент поддерживает жесткие санкции против Северной Кореи, Ирана и России, сейчас Белый дом рассматриает инициативу Конгресса и ждет, когда окончательный вариант законопроекта ляжет на стол президента», - заявила в ходе брифинга представитель пресс-службы Белого дома Сара Сандерс.

По словам конгрессмена Эда Ройса, главы комитета Конгресса по внешней политике, три страны, упомянутые в законопроекте, «угрожают основным интересам США и дестабилизируют ситуацию в регионе».

Законопроект США о новых антироссийских санкциях предусматривает ужесточение ограничений на передачу американских технологий для разведки и добычи российской нефти на глубоководье, на арктическом шельфе и в сланцевых формациях. Если такие ограничения действовали в отношении проектов «Газпром нефти», «Газпрома», «Сургутнефтегаза», «Роснефти» или ЛУКОЙЛа, то сейчас его предложили распространить на все проекты, в которых одна из этих пяти компаний владеет «существенной неконтролирующей долей» — от 33%. Запрет также коснется поставок американских товаров и технологий для «новых» нефтяных проектов на глубоководье, арктическом шельфе и в сланцевых формациях. Иными словами, действующие на момент вступления закона в силу проекты не будут подпадать под ограничения, передает РБК.

Кроме того, он призван наказать причастных к кибератакам на физических лиц и учреждения США. Таким лицам будет закрыт въезд в США, открытые визы аннулированы, а активы заморожены. Санкции могут быть также введены против учреждений, которые контролируются или принадлежат лицам или компаниям под санкциями. Ограничительные меры можно будет ввести спустя 60 дней после подписания законопроекта. Документ предполагает также заморозку активов тех, кто нарушает режим ограничительных мер и совершает запрещенные сделки с российскими компаниями под санкциями. Они будут распространены на детей, супругов, родителей, братьев и сестер тех, кого уличат в нарушениях. Документ вводит ограничительные меры в отношении всех причастных к нарушению прав человека на «оккупированных Россией территориях».

Новые санкции, среди прочего направлены на ограничение сделок с участием российских военных учреждений и специальных структур и сделок в сфере трубопроводного экспорта энергоресурсов. К числу таких санкций законодатели отнесли: запрет на доступ к кредитам или гарантиям Экспортно-импортного банка США, государственного учреждения, оказывающего поддержку американским экспортерам; ограничения на кредиты от американских финансовых организаций; запрет на получение госконтрактов; блокирование банковских или валютных транзакций, а также сделок с имуществом; отказ инвестировать в акции или облигации учреждения под санкциями; экстрадиция сотрудников компаний из США.

Санкции, которые относятся к взаимодействию с российскими спецслужбами, коснутся физических и юридических лиц (включая иностранные), совершающих «существенные транзакции» с Главным управлением Генштаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ), Федеральной службой безопасности (ФСБ) и другими государственными органами, отвечающими за разведку или оборону. Законопроект запрещает вкладывать средства в российские проекты по трубопроводному экспорту энергоресурсов, а также предоставлять для них товары, услуги и технологии, стоимость каждой которой в отдельности превышает $1 млн или их агрегированная стоимость превосходит $5 млн в течение одного года.

Документ предусматривает запрет на участие в приватизационных сделках с российским госимуществом, если объем инвестиций при таких сделках превышает $10 млн в год и способствует незаконному обогащению чиновников, их приближенных или родственников. Законопроект также предусматривает санкции против российских финансовых учреждений и их сотрудников, которые помогают президенту Сирии Башару Асаду получать или разрабатывать оружие массового поражения, ракетный потенциал или иное оружие. Активы таких лиц будут заморожены, действующие американские визы — аннулированы, а въезд в США — закрыт.

Противодействие российскому влиянию

Законопроект предусматривает выделение $250 млн на финансовые 2018 и 2019 годы специальному фонду по противодействию российскому влиянию. Средства, среди прочего, предназначены для обеспечения защиты от кибератак критической инфраструктуры и избирательных систем отдельных стран, а также борьбу с коррупцией и укрепление правовых институтов. Претендовать на финансовую помощь смогут страны-члены НАТО или ЕС, подверженных российскому влиянию и испытывающие нехватку средств для ответа на российскую агрессию. Обратиться за этой помощью также смогут Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Македония, Молдавия, Косово, Сербия и Украина.