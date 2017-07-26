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Досрочные выборы президента и парламента - выход из кризиса

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  • 26.07.2017, 9:51
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Оппозиция требует проведения досрочных выборов под международным контролем.

Только действительно выбранная народом и подконтрольная ему власть способна провести давно переспевшие реформы и вывести страну из кризиса.  

Об этом говорится в заявлении Рады Белорусского Национального Конгресса, принятом 21 июля. Приводим текст документа полностью:

Заявление Рады БНК

«Досрочные честные выборы президента и парламента — единственный путь выхода из кризиса»

 Рада БНК требует от режима проведения досрочных честных выборов парламента и президента под международным контролем. 

Белорусский народ устал от «избирательных» фикций с заранее определенными результатами, которые вместо честных выборов регулярно проводит режим. В результате образовательный уровень и интеллектуальный потенциал нынешней власти, особенно ее главы, существенно ниже уровня образования и интеллектуального потенциала общества. Бездарные и незаконные правители загнали страну в глубокий кризис. 

Только действительно выбрана народом и подконтрольная ему власть способна провести давно переспевшие реформы и вывести страну из кризиса. Мы полны решимости и дальше оказывать давление на режим, чтобы заставить его вернуть народу украденные настоящие выборы. 

Власть — народу! 

Жыве Беларусь!


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