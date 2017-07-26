Как китайские рабочие-бунтари пятый год строят фабрику в Добруше 26.07.2017, 13:31

Восстание строителей из Поднебесной взбудоражило всю Беларусь.

В 2012 году Лукашенко Беларуси подписал указ о строительстве на базе Добрушской бумажной фабрики «Герой труда» производства мелованных и немелованных видов картона. Полуторавековое белорусское предприятие давно нуждалось в модернизации. А потому проект, который партнеры из Поднебесной пообещали не просто построить под ключ, но еще и профинансировать, пришелся весьма кстати.

Возведением новой фабрики занялась корпорация «Сюань Юань». Кредит 350 млн долларов сроком на 13 лет выделил Китайский банк развития. Вокруг этой темы было много разговоров, но еще больше их стало, когда два года назад около 200 ее работников, которым руководство три месяца не платило зарплату, вдруг неожиданно оставили свои рабочие места и пешком отправились в Минск. Ходоков развернули в Гомеле, задолженность по зарплате ликвидировали.

С тех пор информации о китайской стройке стало еще меньше. Кстати, предприятие планировали сдать в 2015-му году. Но красную ленточку на его проходной до сих пор так и не перерезали. Почему китайцы так долго строят? И когда сдадут объект? Tut.by отправились на новую фабрику, чтобы посмотреть, что там сейчас происходит.

Стела «Добро пожаловать в Добруш», железнодорожный переезд, еще пара километров по частному сектору, и — вот он — Чайна-таун, так местные называют огороженную высоким забором территорию предприятия, на которое им вход воспрещен. Но это пока, успокаивают добрушан районные власти, и обещают в будущем на новой фабрике как минимум 600 рабочих мест «для своих». Этого момента китайцы ждут, пожалуй, даже больше самих белорусов. Ведь так долго они еще не строили.

— Я 16 месяцев не видел свою семью. В апреле отпуск был запланирован, но пришлось отложить. Ничего не поделаешь. Эта стройка большая ответственность, хочется выполнить обещания перед белорусским народом и сдать объект, — говорит заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям Цзян Шуцян, а для нас — просто Анатолий.

Вообще, тосковать по родине вслух здесь не принято. На этой большой стройке одинаково тяжело всем: и простым работягам, и менеджерам высшего звена. И те, и другие уже много месяцев не были дома.

Здесь не скрывают — на предприятии хорошая зарплата. Говорят, простые китайские рабочие получают за свой труд тысячу долларов в месяц. Это существенно выше, чем на родине.

— Китайцы — очень терпеливый и ответственный народ. Наши люди работают 7 дней в неделю по 10 часов. Когда нужно, могут и больше, но, к сожалению, не все зависит только от нас, — говорит генеральный директор компании-подрядчика Сюе Хайцин. Он лично в компании всех своих заместителей проводит нам экскурсию по предприятию.

Объект готов на 97%. Оставшихся три процента китайцы не могут осилить вот уже несколько месяцев.

Задержки по срокам ввода происходят из-за постоянных изменений проекта. К примеру, склад готовой продукции по плану изначально был одноэтажным. Но заказчик попросил два этажа. В итоге, объем работ был увеличен на 10 тысяч кв. м, а сроки сдачи отодвинулись на год, — объясняет представитель китайской корпорации.

— Но основная наша проблема — это ваши законы. В Беларуси другие требования к нормативам и стандартам. Они существенно отличаются от тех, которые есть в Китае. Каждый раз от нас требуют все новые подтверждения, документы, сертификаты…

В ход идут конкретные примеры.

— Вот видите эти дрова для котельной. Мы их привезли два месяца назад, когда планировали испытания котла. Но оказалось, что для этого нужен сертификат. Наш эколог поехала в Комитет экологии за консультацией, но так и не получила конкретных объяснений. Все очень сложно, и мы по-прежнему не знаем, что нужно для получения этого сертификата. Заказчик обещал посодействовать в решении этой проблемы, и мы, конечно, ее решим, но для этого снова потребуется время, — сетуют китайцы.

Или вот еще пример. Китайцы проложили электрокабель. Сделали все, утверждает китайский подрядчик, по международному европейскому стандарту. Но пришли белорусские проверяющие, требуют переделать — говорят, что кабель необходимо было укладывать с интервалом. По проекту это невозможно, потому что для этого нужен дополнительный лоток, места для которого уже нет. В итоге до момента разрешения этих противоречий работа застыла еще на полгода.

Кстати, завод в Добруше — первый крупный комплекс подобного масштаба не только для Беларуси, но и для Китая. До этого на родине специалисты компании имели дело в основном с менее сложными в строительстве бумажными фабриками. Также возводили мощную ТЭЦ в Харбине, жилищные комплексы, рестораны. Это самый крупный их объект.

Площадь нового завода — более 300 тысяч квадратных метров. Есть собственная железная дорога, по которой планируют доставлять сырье на предприятие. По ней же будут увозить и готовую продукцию.

Говорят, что для работы завода необходимо 15 вагонов шестиметровой деловой древесины в сутки. В ответ на вопрос, сможет ли Беларусь ежедневно поставлять на предприятие столько леса, китайцы улыбаются и пожимают плечами. В конце концов, это уже не их головная боль. Впрочем, Министерство лесного хозяйства обещало бесперебойную поставку сырья, о чем еще в марте в интервью местной газете «Добрушский край» рассказывал председатель профкома фабрики «Герой труда» Александр Коржов. Оптимистичны белорусские специалисты и в своих прогнозах по сбыту продукции. Логика простая — производства мелованного картона подобного этому на постсоветском пространстве нет. Следовательно, и спрос должен быть. По планам, до 70% продукции будет идти на внешние рынки.

Наша экскурсия продолжается в цехе деревообработки. Именно сюда будет поступать лес и превращаться в щепу. В цехе — австрийское оборудование и … полимерные полы. Кстати, последние — бесполезная роскошь уверен директор корпорации Сюе Хайцин. «Но заказчик пожелал, чтобы все было красиво».

От цеха деревообработки отходит огромный рукав — это транспортер. По нему щепа будет направляться в резервуары (каждый объемом 10 тыс кубометров). А уже из них — в цех беленой химико-термомеханической массы (БХТММ). Здесь щепа проходит сложную технологическую цепочку: промывается, обезвоживается, выпаривается, пропитывается специальной кислотой и отправляется в дисковую мельницу. Полученная масса следует в картоноделательный цех. Его сердце — картоноделательная машина длиной 360 метров. Оно готово биться хоть сегодня (проектная мощность оборудования 600 тонн картона в сутки). Но снова мешают пресловутые 3%.