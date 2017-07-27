Политолог: Для смены власти нужно сто тысяч человек, которые не расходятся 5 27.07.2017, 8:27

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Социальный взрыв в Беларуси может произойти в любой момент.

Беларуси необходимы свободные выборы президента и парламента. Рада Белорусского Национального Конгресса приняла соответствующее заявление, в котором требует от властей немедленно провести новые выборы под международным контролем.

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Интеллектуальный потенциал всей вертикали во главе с Лукашенко далеко отстал от уровня общества. Только как можно провести свободные выборы в белорусских условиях? Исторический опыт показывает, что такие изменения возможны при массовых народных протестах.

«Нужно чтобы на улице стояла огромная толпа, где-то сто тысяч человек, и чтобы эта толпа не расходилась, люди требовали, стояли и готовы были бороться за эти выборы», - заявил «Белсату» политолог Валерий Карбалевич.

Социальный взрыв может произойти в любой момент

Эксперты подчеркивают, что социальные взрывы редко когда можно спрогнозировать - так было весной в этом году, когда белорусы массово выходили по всей стране и добились отсрочки декрета № 3.

Тем временем Белорусский Национальный Конгресс назначил ближайшую акцию протеста уже 8-го сентября. Манифестация против проведения российских военных учений пройдет на Октябрьской площади в Минске в 18 часов.