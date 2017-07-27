В МВД сложилась патовая ситуация 20 27.07.2017, 8:59

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Из-за низких зарплат милиционеры разрывают контракты и уезжают на заработки в Польшу.

Некомплект личного состава органов внутренних дел Гродненской области всего за год увеличился в два раза и приближается к десяти процентам от общей численности, пишет белорусский блогер d-zholik.

Неприглядная информация была озвучена руководством УВД Гродненского облисполкома на состоявшемся несколько дней назад оперативном совещании по итогам работы кадровых подразделений органов внутренних дел области за первое полугодие 2017 года.

С начала текущего года общий некомплект Гродненского гарнизона милиции вырос с 8,7% до 9,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличившись почти вдвое.

Целый ряд РОВД области не смогли найти ни одного кандидата (желающих) для поступления в Академию МВД. При сохранении данной тенденции МВД уже через несколько лет столкнётся с неразрешимой проблемой замещения должностей руководящего состава территориальных подразделений лицами с высшим профильным образованием.

Три года назад в результате первой волны оптимизации МВД порядка 150 должностей, длительное время оставшихся вакантными, были подвергнуты сокращению. Однако всего за несколько лет в структуре областной милиции образовались сотни новых вакантных штатных единиц, и их количество продолжает стремительно увеличиваться.

Несмотря на то, что милиция является едва ли не единственным в провинции местом работы с гарантированным социальным пакетом и высоким доходом, в разы превышающим уровень зарплат на местных предприятиях и в сельском хозяйстве в условиях продолжающейся стагнации экономики.

Кадровым службам и руководителям органов внутренних дел региона даны негласные указания о недопущении досрочного расторжения контрактов с личным составом по соглашению сторон, в связи с чем разочаровавшиеся в службе сотрудники МВД вынуждены не выходить на работу с целью увольнения за систематическое невыполнение условий контракта (прогулы) и последующего выезда на заработки в Республику Польша.