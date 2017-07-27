«У меня все более устойчивое ощущение, что Путин – агент Запада» 15 27.07.2017, 9:45

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Дмитрий Гордон

Успех, с которым президент РФ разваливает страну, наталкивает на мысль, что он может быть «завербован».

Президент РФ Владимир Путин – это символ российского народа, он вновь будет избран президентом, но его будущее полностью зависит от стран Запада. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал журналист, основатель интернет-издания «Гордон» Дмитрий Гордон.

«Путин – это символ российского народа, символ мечты российского народа об империи, о «русском мире», о том, что, да, мы с голой жопой, но зато у нас самые большие ракеты, да, мы можем в голоде, холоде и болотах гнить, но зато мы русские, у нас русский дух, мы победим всех. Поэтому они его выберут опять, конечно же. У меня нет сомнений», – сказал Гордон.

По его мнению, «перекрыть кислород» Путину страны Запада могут «по щелчку».

«Вот как дальше будут разворачиваться события – все зависит от Запада, от его позиции. Перекрыть кислород Путину и его друзьям можно элементарно, по щелчку, потому что финансовая разведка Соединенных Штатов Америки знает, где у кого лежат деньги. Смотрите, какая проблема с турбинами Siemens в Крыму возникла. А не может Россия без этих турбин, не может без самолетов Boeing и Airbus, без запчастей к этим самолетам, без Mercedes не может, без Nissan... Поэтому если Запад захочет, он перекроет Путину кислород», – подчеркнул журналист.

В то же время, по мнению Гордона, Путин ведет себя так, что появляются сомнения: не является ли он агентом Запада.

«У меня в последнее время есть все более устойчивое ощущение, что Путин является агентом Запада. На эту мысль меня наталкивает то, с каким успехом он разваливает Россию. Ощущение, что Запад сознательно дает ему это делать», – предположил журналист.