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Путин подписал закон об объединенной группировке войск Армении и РФ

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  • 27.07.2017, 10:18

Цель создания группировки — обеспечение «военной безопасности» в Кавказском регионе.

Президент России Владимир Путин подписал закон об объединении российских и армянских войск. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации РФ.

Совет Федерации 19 июля ратифицировал соглашение об Объединенной группировке войск вооруженных сил России и Армении. Согласно пояснительной записке, цель создания группировки — обеспечение военной безопасности в Кавказском регионе. Ответственными за реализацию соглашения являются министерства обороны России и Армении.

В частности, Объединенная группировка войск должна будет прикрывать сухопутную часть границы России и Армении и защищать рубежи в воздушном пространстве. В том числе страны договорились о создании совместной системы противовоздушной обороны (ПВО).

Соглашение заключается на срок до пяти лет и автоматически продлевается на последующие «пятилетние периоды», если ни одна из сторон за полгода до окончания договора не направит соответствующее заявление, уточнили в Совфеде.

Владимир Путин одобрил соглашение с Арменией об Объединенной группировке военных сил в ноябре 2016 года.


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