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Каждый четвертый пенсионер вынужден работать

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  • 27.07.2017, 15:32
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В Беларуси 22 работающих пенсионера уже преодолели 90-летний рубеж.

Почти 643 тысячи белорусов, которые получают трудовые пенсии, продолжают работать. Об этом сообщили tut.by в Минтруда. В статистике не учитываются белорусы, которые получают социальные пенсии, а также военные.

В Минтруда отмечают, что на пенсии продолжает работать каждый четвертый белорус.

По данным на 1 мая, женщины чаще выходят на работу на пенсии, чем мужчины — 439,9 тысячи против почти 203 тысячи.

По стране насчитывается 22 работника старше 90 лет. Больше всего их проживает в Минске — 15 человек. А в Брестской и Могилевской областях — ни одного.

Источник: tut.by

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