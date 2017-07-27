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Лихач в Дрогичинском районе разогнался почти до 200 км/ч

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  • 27.07.2017, 18:16
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В текущем году это новый антирекорд.

Лихач в Дрогичинском районе разогнался почти до 200 км/ч, сообщили БелТА в ГАИ Брестской области.

Лихача 23 июля зафиксировала камера на 503-м км автодороги М10 Кобрин - Гомель. Водитель автомобиля "Мерседес" разогнался до 189 км/ч в месте, где максимальная разрешенная скорость - 90 км/ч.

В отношении него был составлен административный материал по ч.3 ст.18.13 (превышение скорости движения) КоАП. За такое нарушение предусмотрен штраф от 3 до 10 базовых величин (1 БВ - Br23).

Водитель получил минимальное взыскание, так как признал вину. В ГАИ отметили, что в текущем году это новый антирекорд для Брестской области в превышении скорости. Не так давно самой большой зафиксированной скоростью было 186 км/ч.


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