Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов 2 27.07.2017, 19:58

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Николай Статкевич

8 сентября Белорусский Национальны Конгресс проведет Акцию предупреждения.

Николай Статкевич в интервью «Радыё Свабода» прокомментировал инициативу Рады Белорусского Национального Конгресса о проведении в Минске 8 сентября Акции предупреждения.

- В сентябре пройдут совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2017». Сценарий этих учений обычно агрессивный, он предусматривает прорыв в сторону Сувалкского коридора. Безусловно, такой формат напрягает соседей Беларуси. Сейчас на фоне обострения отношений России с НАТО и ведения боевых действий на востоке Украины, в участии в которых обвиняют Россию, эти опасения еще больше.

Звучат голоса о том, что те тысячи российских военных, которые войдут в Беларусь во время учений, могут остаться здесь в виде постоянной военной базы. Кроме того, есть опасения и достоверная информация, что готовятся базы хранения для российской военной техники. И это также будет свидетельствовать о подготовке к возможной агрессии против соседей Беларуси, даже если на этот раз российские войска выйдут. Это создает большую опасность для независимости Беларуси, вовлечения ее в военный конфликт.

Белорусский режим находится в полной экономической, политической и военной зависимости от России. И при желании российское руководство способно заставить его к любому, в том числе к новым военным базам, к базам хранения и так далее.

Поэтому мы считаем, что нужно реагировать и предупредить эту опасность. Мы решили провести 8 сентября Акцию предупреждения. Это предупреждение агрессору и это попытка предупредить негативный сценарий развития событий, угрозы белорусской независимости.

Николай Статкевич отметил, что 8 сентября исполняется 25 лет, как тысячи белорусских военных, действующих и в запасе, приняли на площади Независимости символическую присягу на верность Беларуси. Они пообещали защищать страну в случае угрозы.

- Мы считаем в Раде БНК, что теперь есть повод сделать подобную акцию. Мы предлагаем Клятву свободы. Чтобы люди, которые выйдут на эту акцию, поклялись освободить Беларусь из-под внутренней оккупации и не допустить внешней агрессии, внешней оккупации. Мы считаем, если акция будет массовой, то она сумеет предупредить негативные сценарии. Мы призываем всех патриотов Беларуси присоединиться к этой акции в 18 часов на Октябрьской площади Минска 8 сентября.

- Готов ли текст Клятвы свободы?

- Мы будем его утверждать, над ним будет больше работать Владимир Некляев. Мы все будем работать над ним. Я думаю, мы его опубликуем ближе к этой акции предупреждения.

- Рассчитываете ли вы на поддержку других партий или движений?

- Когда мы начинали 17 февраля Кампании социального и политического протеста в Минске, мы не рассчитывали на поддержку каких-то конкретных организаций, которые не вошли в БНК. Но мы рассчитывали на поддержку простых людей, демократических активистов из всех организаций. Мы эту поддержку в той или иной степени получили. И сейчас мы будем рассчитывать на поддержку патриотов. А у всех представителей оппозиционных организаций есть возможность доказать, что они патриоты. А иначе пусть они ищут аргументы, почему они не хотят противостоять реальной угрозе, - отметил Николай Статкевич.