В Гродно неизвестные обстреляли троллейбус с людьми 28.07.2017, 12:02

3,821

К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

28 июля примерно в 00.15 пассажиры троллейбуса на маршруте № 9 в Гродно услышали хлопки в задней части салона. Все стекла там покрылись трещинами, приводит слова очевидца паблик «Новый Гродно».

Люди говорят, что в тот момент рядом на большой скорости проехал автомобиль. На стекле остались небольшие отверстия. Предполагают, что кто-то обстрелял троллейбус из пневматики. Никто из восьми пассажиров не пострадал.

Водитель транспорта оценил повреждения и пришел к выводу, что окна разбили не камнем. Он вызвал на место сотрудников милиции. Уже правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.