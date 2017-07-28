«Я – такой, как Лариса Щирякова» 28.07.2017, 15:31

Лариса Щирякова

Гомельские блогеры сняли ролик в поддержку независимой журналистки и свободы слова в Беларуси.

Блогеры из интернет-проекта «Роторная жатка» (канал «Белорусское поле экспериментов» на youtube.com) создали видеоролик в поддержку журналистки Ларисы Щиряковой, которую скоро ожидает суд за «незаконный сбор и распространение информации».

В ролике блогеры сделали инсценировку будней независимых журналистов: во время работы люди в штатском задерживают журналистку, отбирают камеру, увозят в неизвестном направлении. В конце ролика поместили призыв прийти в суд, чтобы выразить солидарность с журналисткой.

«Преследование журналистов в Беларуси носит постоянный характер, – говорит один из авторов ролика Виктор Рубцов, – идет целенаправленное уничтожение альтернативных источников информации. Этим роликом мы хотим привлечь внимание к этой проблеме, чтобы репрессии против журналистов попали в топ новостей. Мы – блогеры, не журналисты, но мы также собираем и распространяем информацию, и поэтому мы, конечно, солидарны с журналисткой».

«Очень рада, что блогерское сообщество в Гомеле проявляет солидарность, – комментирует «Белсату» Лариса Щирякова. – Очень важны в таких делах именно солидарность и поддержка. Если в суд, где рассматривается политический процесс, будет приходить по 50 человек, у тех, кто преследует журналистов, может отпасть желание устраивать те суды».

Перед судом общественно-политические активисты, блогеры и журналисты планируют устроить флеш-моб в поддержку журналистки: «я собираю и распространяю информацию, я – такой как Лариса Щирякова».