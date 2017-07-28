Пономарев: Американские сенаторы нашли болевую точку российской верхушки 1 28.07.2017, 21:53

Илья Пономарев

Фото: belsat.eu

В ответ на новые санкции США Москва вряд ли пойдет на наращивание агрессии против Украины.

Хамское общение характерно для представителей российской власти, отметил изданию «Гордон» экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о том, что санкции США являются «хамством» по отношению к России.

«Странно, что Путин говорит о хамстве со стороны США. Это как раз стиль российской власти – посмотрите разные заявления представителей МИД РФ и самого Путина. Похоже, он приписывает Вашингтону свои недостатки. Что касается инициативы о санкциях против России, то американцы лишь зафиксировали в виде закона ограничения, которые были раньше. Из нового можно выделить санкции, касающиеся строительства трубопроводов. Это крайне серьезно. Причем в большей мере будут затронуты интересы европейских компаний. В частности, немецких, итальянских и французских. Еще один момент – нужно будет ежегодно составлять доклад о деятельности российского олигархата. Это важный момент. Можно сказать, американские сенаторы нашли болевую точку российской верхушки», – подчеркнул Пономарев.

Он не исключает, что в ответ на американские санкции Кремль прибегнет к военным провокациям.

«Чем ответит РФ? В МИД уже заявили, что будет сокращена разрешенная численность сотрудников посольства США. Также американскому дипломатическому персоналу хотят запретить пользоваться загородным домом в Серебряном бору. Но вы понимаете, как это выглядит на фоне санкций США. В то же время я не исключаю, что Москва может прибегнуть к провокациям в ходе военных учений в Беларуси. Возможна эскалация конфликта в Сирии. То есть будут вредничать на других фронтах. К примеру, бряцанье оружием на границе со странами Балтии создаст дополнительную напряженность в отношениях с НАТО. Наращивание агрессии против Украины вряд ли произойдет, так как это повлечет серьезные финансовые расходы для РФ. Проще создавать новые очаги напряженности», – резюмировал Пономарев.

25 июля Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о новых санкциях в отношении России, Ирана и КНДР. 27 июля новые санкции поддержал Сенат. Далее законопроект должен поступить на утверждение президента США Дональда Трампа.

Новые санкции США предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора – до 30 дней. Документ также предполагает, что президент США может применить санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно.

Законопроект обязует президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Глава Белого дома не сможет снять ограничительные меры личным указом, как это было раньше.

В ответ на новые санкции США Россия отобрала американскую дипсобственность в Москве и требует сократить число американских дипломатов в РФ.