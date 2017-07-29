Трамп утвердит закон о санкциях против России 1 29.07.2017, 8:10

Дональд Трамп

Фото: AP

В Белом доме утверждают, что Конгресс учел все замечания президента США.

Пресс-служба Белого дома сообщила вечером в пятницу, что президент Дональд Трамп намерен подписать закон, вводящий новые масштабные санкции против России и расширяющий действовавшие ранее ограничительные меры.

«Президент Дональд Трамп изучил ранние версии законопроекта, и попросил внести изменения в критически важные элементы (этого) документа, - говорится в официальном сообщении пресс-службы. – Сейчас он ознакомился с окончательной версией, и, приняв во внимание, что предложенные им поправки были учтены, утвердил закон и намерен подписать его».

Закон, принятый на этой неделе подавляющим большинством законодателей в Палате представителей и Сенате США, стал ответом на вмешательство России в предвыборную кампанию 2016 года, отмечает «Голос Америки».

За принятие закона, вводящего новые санкции также против Ирана и Северной Кореи, проголосовало 419 членов Конгресса при трех голосах против. В Сенате документ поддержали 98 законодателей, и лишь двое высказались против.

Одно из положений нового закона ограничивает права президента США на смягчение или отмену санкций, обязывая его согласовать эти действия с Конгрессом.

Во время обсуждения законопроекта госсекретарь США Рекс Тиллерсон предупредил законодателей, что новые жесткие меры лишат администрацию необходимой «гибкости» в отношениях с Россией.

В четверг директор по общественным связям Белого дома Энтони Скарамуччи заявил американским СМИ, что президент Трамп «может подписать закон точно в том виде, как его приняли (законодатели), а может воспользоваться правом вето и предложить еще более жесткий вариант (санкций) против России».

Итоги голосования в Конгрессе позволяют законодателям легко обойти президентское вето, оставив закон в силе.

Утром в пятницу о собственном ответе на новый закон объявили в Кремле. Москва уведомила США о сокращении численности дипломатического персонала, и введении временного запрета на использование принадлежащих посольству дачи и склада в российской столице.