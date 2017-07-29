В Бресте на ж/д вокзале замечены «невидимые» люди 29.07.2017, 15:24

В Бресте на железнодорожном вокзале открылась общественная арт-инсталляция «Невидимые».

Проект создан, чтобы привлечь внимание к проблеме торговли людьми. Десять обезличенных фигур символизируют десять реальных пострадавших белорусов. Выставка расположилась на входе в тоннель, соединяющий рекреационную зону с фонтаном и пассажирский павильон (с Московской стороны вокзала), пишет sb.by.

Десяток фигур-силуэтов олицетворяют порядка 3000 белорусов, которые пострадали от торговли людьми с 2002 года. Оценки Международной организации по миграции неутешительны:

– Такие цифры отражает актуальная статистика оказания помощи пострадавшим в Беларуси. Среди них мужчины и женщины составляют примерно одинаковое количество, а каждый десятый пострадавший – ребенок.

На фигуры нанесены короткие персонифицированные истории. Это не собирательные образы, а настоящие рассказы жертв современного рабства. Знакомясь с сюжетами, организаторы проекта хотели подчеркнуть: торговля людьми – это глобальная проблема, которая существует во всех странах мира и может коснуться каждого.

Мария, 14 лет, ученица 8 класса:

– В интернете я познакомилась с молодым человеком по имени Павел. Мы переписывались. Потом стали встречаться. Мне тогда было 14 лет. Я с ним делилась своей семейной ситуацией (После развода мама жертвы воспитывала двух дочерей самостоятельно, денег в семье было мало – прим. автора). И тогда он предложил мне решить все мои проблемы и стать независимой от мамы. Он возил меня к мужчинам для оказания интим-услуг. Я хотела отказаться, но он стал угрожать, что расскажет обо всем моим друзьям. Я боялась. Но больше всего боялась реакции мамы. И молчала. Потом ко мне приехали представители правоохранительных органов, и я давала показания. Было заведено уголовное дело, в котором я проходила как пострадавшая.

Инсталляция открылась 30 ноября 2016 года в Гомеле в рамках кампании ООН «Инклюзивная Беларусь: цели устойчивого развития для всех» и с тех пор путешествует по областным центрам страны.